Apple Saket feiert am heutigen Donnerstag seine große Neueröffnung. Nachdem mit Apple BKC am Dienstag der erste Apple Store in Indien eröffnete, folgt am heutigen Tag der zweite Apple Store in dem Land.

Apple Saket feiert „Grand Opening“

Apple Saket zeigt ein einzigartiges Design, das von den vielen Toren Delhis inspiriert ist, von denen jedes ein neues Kapitel der geschichtsträchtigen Vergangenheit der Stadt darstellt. Das farbenfrohe Kunstwerk feiert den zweiten Apple Store in Indien – inmitten der Hauptstadt des Landes. Ab heute können Kunden dort die neuesten Apple Produkte entdecken, sich kreativ inspirieren lassen und persönlichen Service und Support der Specialists, Creatives und Expert:innen der Genius Bar des Store-Teams in Anspruch nehmen.

„Wir freuen uns, unseren Kunden in Delhi mit der Eröffnung unseres zweiten Geschäfts in Indien, Apple Saket, das Beste von Apple zu bringen“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail von Apple. „Unsere unglaublichen Teammitglieder freuen sich darauf, sich mit der lokalen Gemeinschaft zu verbinden und ihnen zu helfen, neue Wege zu finden, ihre Leidenschaften zu verfolgen und ihre Kreativität durch unsere erstaunlichen Produkte und Dienstleistungen zu entfesseln.

Apple Saket begrüßt Kunden durch eine einzigartig gestaltete geschwungene Ladenfront mit Tischen aus weißer Eiche, auf denen die Produkte und Accessoires von Apple sowie eine in Indien hergestellte Feature-Wand ausgestellt sind. Der Store verfügt über eine spezielle Apple Pickup-Station, die es den Kunden erleichtert, online zu bestellen und ihre Geräte zu einem günstigen Zeitpunkt im Geschäft abzuholen. Wie alle Apple-Einrichtungen laufen auch die Aktivitäten von Apple Saket und Apple in Indien mit 100 Prozent erneuerbarer Energie und sind CO2-neutral.

Mehr als 70 Mitarbieter, die aus insgesamt 18 Bundesstaaten in Indien kommen und zusammen mehr als 15 Sprachen sprechen, arbeiten in Apple Saket.

Für Fotografen, Musiker, Künstler oder sogar erstmalige Apple-Kunden bietet Apple Saket ein vielfältiges Angebot an Today at Apple-Sitzungen wie: