Am morgigen Freitag feiert der Apple Original Film „Ghosted“ seine Premiere auf Apple TV+. Vorab gab es nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich. Mit von der Partie waren unter anderem Chris Evans, Ana de Armas, Tate Donovan, Amy Sedaris.

Apple TV+ feiert Weltpremiere von „Ghosted“

Apple Original Films veranstaltete kürzlich im AMC Lincoln Square Theatre in New York City, New York, die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dramas „Ghosted“, das am Freitag, den 21. April 2023 weltweit auf Apple TV+ Premiere hatte.

Auf dem Roten Teppich in New York waren unter anderem Chris Evans, Ana de Armas, Tate Donovan, Amy Sedaris und Mike Moh sowie Regisseur Dexter Fletcher, die Produzenten Jules Daly, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, die Autoren und Produzenten Rhett Reese und Paul Wernick, die ausführenden Produzenten Donald J. Lee, Jr. und Brian Bell, der Autor Chris McKenna, die Co-Produzentin Dalia Ibelhauptaitė und mehr mit von der Partie.

In „Ghosted“ verliebt sich Cole (Chris Evans) Hals über Kopf in die rätselhafte Sadie (Ana de Armas) – macht dann aber die schockierende Entdeckung, dass sie eine Geheimagentin ist. Bevor sie sich für ein zweites Date entscheiden können, werden Cole und Sadie auf ein internationales Abenteuer mitgerissen, um die Welt zu retten.

Zur Einstimmung auf die den Start des Apple Original Films am morgigen 21. April haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.