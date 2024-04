Mit iOS 18 wird Apple verschiedene Neuheiten im System implementieren. Auch Safari hat in den letzten Jahren von iOS-Update zu iOS-Update profitiert. Die dürfte sich im Herbst beim großen Update auf iOS 18 fortsetzen.

iOS 18 soll „Safari Browsing Assistant“ erhalten

iOS 18 wird über einen neuen „Safari Browsing Assistant“, so geht es zumindest aus Backend-Code hervor, auf den Nicolás Álvarez hat den Apple Servern gestoßen ist. Was was damit im Detail auf sich hat, ist nicht ganz klar.

Álvarez gibt auf X zu verstehen, dass es danach aussieht, als würde der Browser-Assistent die Infrastruktur von iCloud Private Relay nutzen, um relevante Daten auf datenschutzorientierte Weise an Apple zu senden.

Coming in iOS 18:

– „Safari browsing assistant“

– „Encrypted visual search“ Both features seem to use the Private Relay infrastructure to send data to Apple (so that they don’t know your IP?). — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) April 10, 2024

Beim Browser-Assistent in Safari könnte es sich um eine neue KI-Funktion handeln. Gerüchten zufolge wird Apple sein iPhone-Betriebssystem an vielen Ecken und Kanten mit künstlicher Intelligenz aufwerten, so auch in Safari. Einige andere iPhone-Webbrowser bieten bereits KI-Tools wie Arc Search, die Informationen von Webseiten prägnant zusammenfassen können.

Darüberhinaus hat Álvarez eine weitere neue Funktion namens „Encrypted Visual Search“ im Backend-Code auf den Apple Servern entdeckt. Apple bietet bereits verschiedene visuelle Suchfunktionen an, die in Spotlight und die Fotos-App integriert sind. Gut möglich, dass es sich bei der „verschlüsselten visuellen Suche“ um eine sicherere Version der bestehenden Funktionen handelt.

