Anwender, die Interesse an einem iPhone 15 haben, können sich zwischen fünf unterschiedlichen Farben entscheiden. Bei den Pro-Modellen ist die Auswahl traditionell etwas kleiner. Beim iPhone 16 könnte die Farbauswahl auf sieben erweitert werden.

iPhone 16 soll in diesen 7 Farben erhältlich sein

Das iPhone 15 könnt ihr in den Farben Blau, Pink, Gelb, Grün und Schwarz bestellen. Aus China erreicht uns nun das Gerücht, dass Apple die Farbauswahl beim iPhone 16 um zwei Farboptionen erweitert wird.

Leaker Fixed Focus Digital behauptet auf Weibo (via Macrumors) , dass Apple das 6,7 Zoll iPhone 16 Plus zusätzlich zu den oben genannten fünf Farben in Weiß und Lila anbieten wird. Gleiches dürfte auch für das 6,1 Zoll iPhone 16 gelten.

Dies ist das erste Gerücht, das wir über mögliche Farbotionen zu den Non-Pro-Modellen der iPhone 16 Familie zu Gesicht bekommen. Da der Leaker bis dato noch nicht häufig in Erscheinung getreten ist, bleibt abzuwarten, ob sich die Gerüchte bewahrheiten. Von daher werden wir in den kommenden Wochen abwarten, ob sich weitere Leaker zu den iPhone 16 Farben zu Wort melden.

Auch zu den iPhone 16 Pro Modellen haben wir in der jüngeren Vergangenheit bereits mögliche Farboptionen zu Gesicht bekommen. Es heißt, dass Apple auf die neuen Titanfarben „Space Black“ und „Rosé“ setzen wird. Dabei soll „Rosé“ das bisherige „Titan Blau“ und „Space Black“ das aktuelle „Titan Schwarz“ ersetzen. „Titan Natur“ und „Titan Weiß“ sollen. beim iPhone 16 Pro Lineup erhalten bleiben.

