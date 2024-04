Apples Hauptlieferant für Chips, TSMC, liegt laut DigiTimes im Zeitplan für die Produktion seiner neuen 2nm- und 1,4nm-Chips. Mit der für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplanten Testproduktion der 2nm-Chips und der für Ende 2025 erwarteten Massenproduktion stellen diese Chips den nächsten Sprung in der Halbleitertechnologie dar. Im Jahr 2027 werden die Grenzen der Chip-Miniaturisierung und -Leistung dann weiter verschoben, wenn die 1,4nm-Chips folgen.

Fortschrittliche Chip-Technologie für Apple Silicon

TSMC hat den Zeitplan für die Herstellung seiner Chips der nächsten Generation finalisiert. Der 2nm-Prozess, der Ende 2024 für die Testproduktion vorgesehen ist, wird bis zum zweiten Quartal 2025 in die Kleinserienfertigung übergehen. Damit bestätigt sich der bereits zuvor angedachte Zeitplan. Das neue Werk in Arizona soll in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Bis 2027 plant TSMC, die Produktion von 1,4-nm-Chips in Taiwan aufzunehmen, was den rasanten technologischen Fortschritt des Unternehmens verdeutlicht.

Als Auftragsfertiger für die Apple Silicon Chips gehört TSMC zu Apples wichtigsten Partnern. Es wird erwartet, dass Apple die Fortschritte in seine Produktpalette integrieren wird. So zählte in der Vergangenheit Apple immer zu den ersten Kunden, die neue Technologien von TSMC im Einsatz hatten.

Aller Voraussicht wird es auch bei der 2nm- und 1,4nm-Technologie nicht anders laufen, wobei wieder das iPhone den Start machen dürfte. DigiTimes berichtete im Januar, dass sich Apple angeblich bereits für den 2nm-Fertigungsprozess die initiale Kapazität bei TSMC gesichert hat. Passend zur neuen TSMC-Roadmap hat MacRumors eine Übersicht erstellt, die den bisherigen und zukünftigen technologischen Verlauf der A-Chips für das iPhone zeigt:

iPhone‌ XR und XS (2018): A12 Bionic (7nm, N7)

‌iPhone‌ 11 Lineup (2019): A13 Bionic (7nm, N7P)

‌iPhone‌ 12 Lineup (2020): A14 Bionic (5nm, N5)

iPhone 13 Pro (2021): A15 Bionic (5nm, N5P)

iPhone 14 Pro (2022): A16 Bionic (4nm, N4P)

‌iPhone 15 Pro‌ (2023): A17 Pro (‌3nm‌, N3B)

„iPhone 16 Pro“ (2024): „A18“ (‌3nm‌, N3E)

„‌iPhone‌ 17 Pro“ (2025): „A19“ (2nm, N2)

„‌iPhone‌ 18 Pro“ (2026): „A20“ (2nm, N2P)

„‌iPhone‌ 19 Pro“ (2027): „A21“ (1.4nm, A14)

