Am gestrigen Abend hat Apple die vierte Beta zu iOS 17.5 für eingetragene Entwickler. Mit dieser führt Apple eine neue Option namens „Reparaturstatus“ ein. Diese ermöglicht es euch, ein iPhone zur Reparat einzusenden, ohne die „Wo ist“-Funktion und die Aktivierungssperre zu deaktivieren. Die iOS 17.5 Beta 4 fügt die Option „Dieses Gerät entfernen“ für alle Geräte in „Wo ist?“ hinzu und die Verwendung mit einem iPhone versetzt dieses Gerät in den neuen Reparaturstatus.

iOS 17.5 enthält neue Option „Reparaturstatus“

Aktuell ist es so, dass ihr die „Wo ist?“-Funktion bei eurem iPhone deaktivieren müssen, bevor ihr dieses zur Reparatur einsendet. Apple gibt zu verstehen, dass Geräte, bei denen die „Wo ist?“-Funktion nicht deaktiviert wurde, möglicherweise nicht repariert wurden. Durch das Abschalten der „Wo ist?“-Funktion wird die Aktivierungssperre deaktiviert. Bei der Aktivierungssperre handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion zum Diebstahlschutz, die verhindert, dass ein iPhone mit einer anderen Apple-ID verwendet werden kann.

Geräte, die derzeit zur Reparatur eingeschickt werden, verfügen somit nicht über diese Art von Diebstahlschutz. Wenn es also während des Reparaturvorgangs oder während des Transports verloren geht oder gestohlen wird, ist keine Wiederherstellungsmethode verfügbar.

Mit dem neuen Reparaturstatus, der mit der Beta 4 von iOS 17.5 eingeführt wurde, können Benutzer mit ihrer Apple-ID und ihrem Passwort gegenüber Apple bestätigen, dass ihnen das Gerät gehört. So kann die Reparatur durchgeführt werden, ohne dass der Diebstahlschutz deaktiviert ist, so 9to5Mac.

In der Geräteliste in der „Wo ist?“-App hat ein in den Reparaturstatus versetztes iPhone ein kleines Stethoskop-Symbol und kann als verloren markiert werden. Im Reparaturzustand ist das iPhone voll funktionsfähig.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine eindeutige Möglichkeit, das Gerät aus dem Reparaturstatus herauszuholen. Dies könnte daran liegen, dass Apple die Option noch nicht vollständig zur Betaversion hinzugefügt wurde oder dass nur Apple-Techniker bestätigen können, dass die Reparatur erfolgreich abgeschlossen wurde. Von daher solltet ihr euer Gerät nicht zu Testzwecken in den Reparaturstatus versetzen.

