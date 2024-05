iPhone-Rabattaktionen, die direkt von Apple initiiert werden, kommen verhältnismäßig selten vor. Aktuell und zeitlich befristet bis zum 28. Mai dreht Apple an der Preisschraube und reduziert den Preis verschiedener iPhone-Modelle in China.

Sonderaktion: Apple senkt in China vorübergehend den Preis verschiedener iPhone-Modelle

Apple sieht sich in China augenscheinlich einem harten Wettbewerb ausgesetzt und so hat sich der Hersteller aus Cupertino dazu entschieden, eine zeitlich befristete Sonderaktion aufzulegen. Je nach Modell sparen Kunden bis zu 300 Euro.

Apple versucht, seine Position auf dem High-End-Smartphone-Markt zu verteidigen, wo er zunehmender Konkurrenz durch Huawei, Xiaomi und weiterer Hersteller ausgesetzt ist. Die Aktion läuft bis zum 28. Mai und ist umfangreicher als eine ähnliche Aktion, die im Februar durchgeführt wurde. Damals gab es einen Rabatt in Höhe von bis zu 150 Euro.

Den höchsten Rabatt bei der aktuellen Aktion erhält – erwartungsgemäß – das teuerste Modelle (iPhone 15 Pro Max mit 1TB Speicher). Aber auch alle anderen Modelle sind spürbar reduziert. So wurde der Preis des iPhone 15 mit 128GB Speicher um rund 180 Euro gesenkt.

Der erhöhte Wettbewerbsdruck auf Apple entsteht, nachdem Huawei im vergangenen Monat seine neue Serie von High-End-Smartphones, das Pura 70, vorgestellt hat, nachdem im vergangenen August das Mate 60 auf den Markt gekommen war.

Laut Berechnungen von Reuters auf der Grundlage von Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) stiegen die Auslieferungen von Apple in China im März um 12 Prozent. Mit anderen Worten: Die Rabatt-Aktion im Februar hat sich zumindest spürbar auf die Verkaufszahlen ausgewirkt. Durch die neuerliche Preissenkung dürften die iPhone-Verkäufe in China abermals angekurbelt werden.

