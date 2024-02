Einem aktuellen Bericht zufolge setzen Apple-Händler in China zunehmend auf hohe Preisnachlässe, um den Verkauf des iPhone 15 anzukurbeln, was auf einen deutlichen Nachfragerückgang zurückzuführen ist. Die Preisnachlässe, die umgerechnet bis zu 165 Euro betragen, unterstreichen eine schwierige Phase für Apple auf dem chinesischen Markt, wie Bloomberg berichtet.

Rabatte und Marktdynamik

Rabattaktionen für iPhones sind in China derzeit keine Seltenheit. Ziel ist es, die Verkäufe nach einem deutlichen Rückgang wieder anzukurbeln. Apple meldete im Dezember-Quartal einen Umsatzrückgang im Jahresvergleich von 13 % in China und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Rückgang des letzten Jahres aufgrund des starken Interesses an Huaweis neuester Produktreihe, der Mate 60 Serie, noch verstärken wird. Hinzu kommt die Entscheidung Chinas vom letzten Jahr, iPhones aus den Büros mehrerer Regierungsbehörden und staatlicher Unternehmen zu verbannen. In dem Bemühen, den Absatz anzukurbeln, hat beispielsweise die Alibaba-Plattform Tmall Preisnachlässe eingeführt, die die von Apple im gleichen Zeitraum des letzten Jahres angebotenen Rabatte übertreffen. Dies folgt auf Apples eigenen vorübergehenden Preissenkungen auf seiner Webseite vor dem Mondneujahrsfest.

Apples Hoffnung liegt nun auf der Einführung des iPhone 16, welches exklusive KI-Funktionen bieten könnte. So sollen es chinesische Kunden derzeit vor allem auf KI-Anwendungen abgesehen haben, was laut Bloomberg auch zu dem Erfolgskonzept von Huawei in dem Land gehört. In der Gerüchteküche heißt es, dass der nächste A-Chip des iPhone die Effizienz und Leistung für KI-basierte Anwendungen verbessern und neue KI-Funktionen ermöglichen soll. Ebenso wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro mit einer zusätzlichen Taste ausgestattet sein wird, deren Funktion noch nicht bekannt ist, die aber eine Rolle bei KI-Interaktionen spielen könnte.

