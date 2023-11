Apple könnte auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Jahr 2024 mit der Vorstellung von iOS 18 einen bedeutenden Sprung in der Smartphone-KI-Technologie markieren. So berichtete Bloombergs Mark Gurman vor kurzem, dass Apple derzeit seine Software mit generativen KI-Funktionen erweitert, einschließlich einer intelligenteren Siri. Passend hierzu fügt der Leaker @Tech_Reve nun hinzu, dass Apple für das iPhone 16 neue KI-Funktionen plant.

Einzigartige KI-Funktionen für das iPhone 16

Der nächste große Versionssprung von iOS soll eine Reihe von generativen KI-Funktionen mit sich bringen. Während Gurman andeutete, dass diese Verbesserungen sowohl in iOS 18 als auch in iPadOS 18 enthalten sein werden, ist nicht bekannt, welche Funktionen auf neuer Hardware basieren werden.

Der Leak von @Tech_Reve deutet darauf hin, dass, obwohl bestehende Geräte von einer Cloud-basierten KI profitieren werden, das iPhone 16 spezielle KI-Funktionen auf dem Gerät bieten könnte. Diese Exklusivität würde sich in verbesserten Interaktionen mit der Nachrichten-App, intelligenteren Vorschlägen zur automatischen Vervollständigung und KI-gestützter Inhaltserstellung in Apps wie Pages und Keynote manifestieren.

Innovative Chips und geheimnisvoller neuer Button

Apples aktuelle Chips der A-Serie, die auf der neuesten N3E-Prozesstechnologie von TSMC basieren, könnten bereits ein Hinweis auf die neuen KI-Ambitionen sein. So heißt es, dass diese Chips und deren Nachfolger die Effizienz und Leistung für KI-basierte Anwendungen verbessern und neue KI-Funktionen ermöglichen. Ebenso wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro mit einer zusätzlichen Taste ausgestattet sein wird, deren Funktion noch nicht bekannt ist, die aber eine Rolle bei KI-Interaktionen spielen könnte.

Investitionen in KI

Apple soll auf dem besten Weg sein, 1 Milliarde Dollar pro Jahr für die KI-Forschung auszugeben, wobei einige der größten Führungskräfte des Unternehmens die Entwicklung beaufsichtigen, darunter Senior VP of Software Engineering Craig Federighi, Senior VP of Machine Learning and AI Strategy John Giannandrea und Senior VP of Services Eddy Cue.

Diese Investition unterstreicht die strategische Bedeutung von KI für die zukünftige Produktentwicklung von Apple. Dabei soll nicht nur iOS von den neuen Möglichkeiten profitieren. Auch Entwickler können sich auf Verbesserungen einstellen. Apple zieht KI-erweiterte Funktionen in Xcode in Betracht, die wahrscheinlich Funktionen wie die erweiterte Code-Vervollständigung von Github Copilot umfassen werden. Zudem will das Unternehmen die AppleCare-Tools mithilfe von künstlicher Intelligenz verfeinern.