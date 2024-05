Amazon nutzt den Start in die neue Woche, um eine neue Rabatt-Aktion aufzulegen. Dabei steht die eigene Hardware im Fokus, unter anderem wurden Echo Dot (5. Gen) mit Uhr, verschiedene Eero-Router inkl. Bundles, Echo Show 8 (2. Generation) und weitere Geräte.

Amazon reduziert die eigene Hardware

Es ist mal wieder soweit, Amazon reduziert die eigene Hardware. In der Vergangenheit hatten wir euch immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man Echo, eero, Fire TV Stick und Co. im Rahmen von Rabatt-Aktionen kauft. Diese finden regelmäßig statt und wenn man nicht zwingende Gründe hat zum Listenpreis zu kaufen, so warten man ein paar Wochen ab, bis die nächste Aktion startet.

Nun ist es wieder soweit und ihr könnt wieder bares Geld sparen. In der Tat sind ein paar Highlights dabei. So erhaltet ihr beispielsweise den beliebten Echo Dot (5. Generation) mit Uhr für nur 39,99 Euro statt 74,99 Euro. Ihr spart satte 47 Prozent. Echo Show 8 (2. Generation) gibt es mit 42 Prozent Rabatt, so das ihr nur 74,99 Euro statt 129,99 Euro bezahlt. Die verschiedenen eero Router bzw. Bundles erhaltet ihr mit bis zu 40 Rabatt und die Echo Buds (2. Generation) könnt ihr euch mit 51 Prozent Rabatt sichern.

Echo Dot mit Uhr (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr und Alexa und... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DIE UHRZEIT UND MEHR AUF EINEN BLICK – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Echo Show 8 (2. Generation, 2021) | HD-Smart Display mit Alexa und 13-MP-Kamera | Anthrazit Alexa zeigt richtig viele Dinge – Mit 8-Zoll-HD-Touchscreen, adaptiver Farbanpassung und...

Bleiben Sie im Bild – Tätigen Sie Videoanrufe mit der neuen Kamera, die Sie automatisch im Bild...

Angebot Amazon eero WLAN-Mesh-System – 3er-Set Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das...

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten,...

Angebot Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 900-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen... Wi-Fi-6-Abdeckung für das ganze Haus – eero 6 deckt bis zu 140 m² mit WLAN ab und unterstützt...

Vergessen Sie Funklöcher und Puffern – Die Mesh-WLAN-Technologie von eero passt sich optimal an...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren