Apple Arcade hat fünf neue Spiele für den kommenden Monat angekündigt. Ganz korrekt ist die Aussage allerdings nicht. Ein Spiel startet am 30. Mai und vier weitere Spieletitel stehen ab Anfang Juni zur Verfügung.

Apple Arcade kündigt fünf neue Spiele an

Es gibt Neuheiten von Apple Arcade, genau genommen gibt es fünf Neuheiten. Am 30. Mai können Spieler mit Apple Vision Pro traumhafte räumliche Rätsel mit voller 3D-Tiefe lösen und in „Where Cards Fall „eintauchen. Das mit dem Apple Design Award 2020 ausgezeichnete Spiel bietet taktile, zugängliche Steuerelemente, die handgefertigt für Apple Vision Pro sind. Vor dem Hintergrund einer fesselnden Coming-of-Age-Geschichte werden die Spieler mit natürlichen Gesten Kartenhäuser manipulieren und zum Leben erwecken. Dieses Spiel steht schon seit längerem für die anderen Apple Plattformen bereit.

Am 06. Juni schickt Apple Arcade gleich vier neue Titel ins Rennen. Dabei handelt es sich um Rabbids: Legends of the Multiverse von Ubisoft, Return to Monkey Island+ von Devolver Digital, Tomb of the Mask+ von Playgendary und Fabulous – Wedding Disaster+ von GameHouse.

Unser persönliches Highlight dürfte Return to Monkey Island. Return to Monkey Island+ ist eine unerwartete, spannende Rückkehr des Serienschöpfers Ron Gilbert, die auf die legendären Abenteuerspiele „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ folgt. Das Spiel setzt die Geschichte von Guybrush Threepwood, seinem Zombie-Piraten-Erzfeind LeChuck und seiner wahren Liebe Elaine Marley fort. Return to Monkey Island+ ist auf iPhone, iPad und Mac spielbar. Die Spieler lösen Rätsel und erkunden die Inseln mit einer cleveren Weiterentwicklung der klassischen Point-and-Click-Adventure-Spielsteuerung.

Im Laufe des Mai könnt ihr euch darüberhinaus auf spannende Updates zu Hello Kitty Island Adventure, WHAT THE CAR?, Ridiculous Fishing EX und mehr freuen. Im Juni folgen unter anderem Updates zu Bloons TD 6+, Crossy Road Castle und Disney SpellStruck.

