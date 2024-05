Apple hat vor wenigen Augenblicken die Pride Collection 2024 präsentiert. Diese umfasst unter anderem ein neues Apple Watch Pride Edition Geflochtenes Solo Loop, welches ab dem 22. Mai 2024 über den Apple Online Store bestellt werden kann.

Apples 2024 Pride Collection rückt die LGBTQ+ Communiuty in den Fokus

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple regelmäßig die Pride Collection vorgestellt. Da stellt das laufende Jahr keine Ausnahme dar.

Um weltweit die GBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen,, hat Apple soeben ein neues Apple Watch Pride Edition Geflochtenes Solo Loop vorgestellt. Das Pride Edition Geflochtenes Solo Loop kann ab 22. Mai auf apple.com/de und in der Apple Store App bestellt werden. Es wird in den Apple Stores ab 22. Mai in den USA und Kanada und ab 23. Mai in anderen Regionen zum Preis von 99 Euro erhältlich sein. Darüberhinaus erscheinen ein passendes Zifferblatt und dynamische iOS- und iPadOS-Hintergrundbilder, die mit iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5 verfügbar sein werden.

Der Hersteller aus Cupertino schreibt

Apple ist stolz darauf, mit der Pride Collection seine Unterstützung für Organisationen fortzusetzen, die sich für LGBTQ+ einsetzen und positive Veränderungen herbeiführen. Dazu gehören ILGA World, ein globaler Verband, der sich für die Rechte von LGBTQ+ Menschen auf der ganzen Welt einsetzt, sowie die Human Rights Campaign, eine globale Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle LGBTQ+ Menschen als vollwertige und gleichberechtigte Bürger:innen behandelt werden. Weitere von Apple unterstützte Organisationen sind Encircle, Equality North Carolina, Equality Texas, GLSEN, Equality Federation, das National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL und The Trevor Project.

Das neue Pride Edition Geflochtenes Solo Loop erinnert an die Stärke und Schönheit der LGBTQ+ Community mit einem leuchtenden, fluoreszierenden Design, das von verschiedenen Pride-Flaggen inspiriert worden ist, und verfügt über eine lasergravierte Öse mit der Aufschrift „PRIDE 2024“. Die Farben Schwarz und Braun symbolisieren schwarze, hispanische und lateinamerikanische Communitys sowie Menschen, die von HIV/AIDS betroffen sind, während die Farben Pink, Hellblau und Weiß für Transgender und nicht-binäre Menschen stehen.

Wie es scheint, müssen Anwender nicht mehr lange auf die neuen Hintergrundbilder warten. Apple spricht davon, dass watchOS 10.5, iOS 17.5 und iPadOS 17.5 in Kürze freigegeben werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren