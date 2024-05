Seit wenigen Wochen läuft die Betaphase zu iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5. Man konnte bereits erahnen, dass die finale Version nicht mehr lange auf sich warten lässt. Nun hat Apple bestätigt, dass die Freigabe von iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5 in Kürze erfolgt.

Apple bestätigt: iOS 17.5, iPadOS 17.5 und watchOS 10.5 erscheinen in Kürze

Apple hat soeben die Pride Collection 2024 angekündigt. Diese umfasst nicht nur ein neues Apple Watch Armband, sondern auch ein passendes Zifferblatt sowie dynamische iOS- und iPadOS-Hintergrundbilder.

Apple Watch Pride Edition Geflochtenes Solo Loop kann ab 22. Mai auf apple.com/de und in der Apple Store App bestellt werden. Es wird in den Apple Stores ab 22. Mai in den USA und Kanada und ab 23. Mai in anderen Regionen zum Preis von 99 Euro inkl. MwSt. erhältlich sein.

Bevor das neue Apple Watch Armband in den Handel gelangt, wird Apple das begleitende Zifferblatt sowie die neuen Hintergrundbilder freigeben. Apple formuliert wie folgt

Das neue Pride Radiance Zifferblatt sowie das iPhone- und iPad-Hintergrundbild werden in Kürze mit watchOS 10.5, iOS 17.5 und iPadOS 17.5 verfügbar sein.

Was sich genau dahinter verbirgt, ist nicht bekannt. Am morgigen Abend findet das Apple „Let Loose“-Event statt. Wir können uns gut vorstellen, dass kurz nach dem Event der Release Candidate zu watchOS 10.5, iOS 17.5 und iPadOS 17.5 inkl. des neuen Zifferblatts und der neuen Hintergrundbilder freigegeben wird. Eine Woche später könnte dann die Freigabe der finalen Version erfolgen.

