In weniger als drei Wochen startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Deutschland und Schottland eröffnen das Turnier am 14. Juni in München. Im Vorfeld bereiten sich die deutschen Mobilfunkanbieter auf den erhöhten Datenverbauch in Stadien und auf Fanmeilen vor – so auch o2.

o2 bringt 5G in Stadien und auf Fanmeilen

o2 stattet während der Fußball-Europameisterschaft alle EM-Stadien und Public-Viewing-Areas in Deutschland mit 5G aus. Da zu erwarten ist, dass die mobile Datennutzung während der Fußball-EM spürbar in die höhe schnellen wird, ist es in jedem Fall eine willkommene Nachricht seitens o2, die Kapazitäten zu erhöhen und 5G in den Stadien und auf den Fanmeilen bereit zu zustellen. Im vergangenen Jahr gingen sieben der zehn höchsten Traffic-Werte auf Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung zurück. Dieser Trend setzt sich 2024 fort: Die Halbfinalspiele in der europäischen Königsklasse waren auch bei der Datennutzung der Fans bisher ein Höhepunkt. Die Spiele der Fußball EM könnten daher Rekorde bei der Streaming-Nachfrage brechen.

O2 Telefónica baut für die Europameisterschaft mobile 5G-Sender – sogenannte Mobile Radio Trailer – sowie temporäre Masten für ihre Kund:innen auf. Die Sonderversorgung liefert zusätzliche 5G- und 4G-Kapazitäten, um die hohe Datennachfrage optimal bedienen zu können.

Mobile 5G-Sender gibt es unter anderem für die Fan-Zones

auf dem Platz der Republik in Berlin

im Münchner Olympiapark

auf dem Hamburger Heiligengeistfeld

dem Augustusplatz in Leipzig

auf dem Stuttgarter Schlossplatz

im Gelsenkirchener Nordsternpark

am Eisener Steg in Frankfurt.

Temporäre Masten wird es unter anderem auf dem Olympiagelände in München geben. Zudem sorgen temporäre Standorte auf der Münchner Theresienwiese dafür, dass o2 Kunden während des Fan-Fests mit Ed Sheeran und vielen weiteren Musiker:innen am 12. Juni ein optimales Netzerlebnis haben.

In den Fußballstadien wird o2 Telefónica ihren Kund:innen ebenfalls 5G und damit die bestmögliche Netztechnologie zur Verfügung stellen – in Berlin, München, Hamburg, Gelsenkirchen und allen weiteren Austragungsstätten. Bei solchen Sonderprojekten arbeiten die Telekommunikationsunternehmen eng zusammen, damit alle Fans von gutem Empfang profitieren.

