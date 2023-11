Seid ihr in den kommenden zwei Tagen zufällig in Paris und habt euren Aufenthalt noch nicht komplett verplant? Dann haben wir einen Tipp für euch. Am morgigen Freitag (10. November 2023) startet eine zweitägige iPhone Fotoausstellung in Frankreichs Hauptstadt.

Neue iPhone Fotoausstellung ab 10. November in Paris

Am morgigen Freitag startet eine zweitägige Ausstellung, die Arbeiten von Fotografen zeigt, die allesamt mit dem iPhone aufgenommen wurde. Nachdem wir euch in den letzten Jahren regelmäßig auf die iPhone Photograph Awards (IPPAWARDS) hingewiesen haben, um euch die Leistung der iPhone-Kamera zu demonstrieren, gibt es nun eine weitere Möglichkeit, sich von der Qualität der iPhone Kamera zu überzeugen.

Die zweitägige Fotoausstellung „I Remember You“ zeigt Originalarbeiten, die mit dem iPhone 15 Pro Max aufgenommen worden sind und die Schnittmenge von Fotografie und Nostalgie feiern.

Im Apple Newsroom heißt es unter anderem

Ein Bild hat die Macht, eine Erinnerung zu bewahren und gleichzeitig zu verstärken. Es kann Menschen in einen bestimmten Moment versetzen, ein Gefühl hervorrufen und neue Perspektiven in einer nahezu universellen visuellen Sprache aufzeigen. Und mit dem iPhone 15 Pro haben Anwender:innen Zugang zu einer professionellen Kamera in ihrer Tasche — mit dem Äquivalent von sieben professionellen Objektiven und einer neuen 5x Telekamera im iPhone 15 Pro Max, um atemberaubende Details aus der Ferne einzufangen, sowie einer 48 MP Hauptkamera, die eine neue super-hochauflösende 24 MP Voreinstellung mit unglaublicher Bildqualität bietet — so ist jede:r auf der Welt ist in der Lage, dir eigenen Erlebnisse zu dokumentieren.

Die Ausstellung zeigt Fotos der angesehenen Künstler Malin Fezehai, Karl Hab, Vivien Liu, Mika Ninagawa und Stefan Ruiz. Die Bilder umfassen Menschen, Orte und Dinge, die sie bewegen, und erforschen die Vergänglichkeit ihrer wertvollsten Erinnerungen und die Macht der Fotografie, diese zu bewahren. Dabei zeigen sie Nutzen, Benutzerfreundlichkeit und Bildqualität, die durch die beeindruckenden Fähigkeiten des Kamerasystems ihres iPhone 15 Pro Max ermöglicht werden.

Blicken wir exemplarisch auf ein Foto von Mika Ninagawa. Mika Ninagawa ist eine in Tokio lebende multidisziplinäre Künstlerin, die in den Bereichen Fotografie und Film arbeitet. Im Jahr 2020 hat sie ihr Fotobuch TOKYO veröffentlicht. Die Anziehungskraft ihrer Fotografien lässt sich am besten mit ihrem charakteristischen Ansatz zusammenfassen, der in lebhafte, traumhafte Farben getaucht ist. Ob es sich um Porträts, Landschaften oder Stillleben handelt, im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Themen, die zwischen Flora, Fauna, Landschaften und starken Frauen wechseln, um Ninagawas üppige Tableaus zu schaffen. Ninagawa ist eine der berühmtesten Fotografinnen Japans. Ihre Retrospektive „Mika Ninagawa: Into Fiction / Reality“ ist im Frühjahr 2022 im Beijing Times Art Museum eröffnet worden.

Wir haben unser iPhone 15 Pro Max seit rund sechs Wochen im Einsatz (hier unser iPhone 15 Pro Max Test). Es lässt sich in jedem Fall festhalten, dass der 5x optische Zoom eine echte Bereicherung darstellt, sowohl bei normalen Fotos, bei Portraits als auch bei Videoaufnahmen.

„I Remember You“ ist am Freitag, 10. November und Samstag, 11. November von 11 bis 19 Uhr im Salon Corderie in Le Marais in Paris geöffnet.