Anfang nächsten Jahres kommt Apple Vision Pro auf den Markt, zumindest in den USA. Bis es bei uns in Deutschland soweit sein wird, könnte es Herbst 2023 dauern. Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dazu gehört es augenscheinlich auch, dass Apple erste 3D-Filme in der hauseigenen TV-App platziert.

Apple TV-App zeigt erste 3D-Filme an

Bereits im Juni, als Apple Vision Pro im Rahmen der WWDC-Keynote angekündigt wurde, gab Apple zu verstehen, dass das Headset über einen speziellen Heimkinomodus sowohl 2D-, 3D- als auch „Immersive“-Filme unterstützen wird. Unterm anderem wurde bei dem Event der Film „Avatar: The Way of Water“ in 3D gezeigt.

FlatpanelsHD hat in Laufe der Woche festgestellt, dass erste Filme in der Apple TV-App ein neues 3D-Logo erhalten haben, welches einem Headset ähnelt. Zu den 3D-Titeln gehören Jurassic World Dominion, Pacific Rim Uprising, Trolls, Minions: The Rise of Gru , Everest und mehr. Die beiden Avatar- Filme sind hingegen noch nicht als 3D-kompatibel aufgeführt. Gerüchten zufolge soll auch die neue Apple Original-Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ in dem neuen 3D-Videoformat „Immersive Video“ angeboten werden. Aktuell ist allerdings nicht klar, in welcher Auflösung und Bildrate diese 3D-Filme abgespielt werden.