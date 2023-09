Im Juni dieses Jahres und passend zur Worldwide Developers Conference hat Apple seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ angekündigt und gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass diese Anfang 2024 in den USA in den Verkauf geht. Doch wann erfolgt der internationale Verkaufsstart. Nun gibt es eine erste Prognose.

Mark Gurman spricht über Verkaufsstart von Apple Vision Pro

Erst vor wenigen Tagen bekräftigte Appel Chef Tim Cook, dass Apple Vision Pro Anfang kommenden Jahres in den USA in den Verkauf geht. Dies beantwortet allerdings nicht die Frage, wann der international Verkaufsstart gefeiert wird und der räumliche Computer beispielsweise auch bei uns in Deutschland erhältlich sein wird. Nun gibt es hierzu eine erste Prognose.

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und spricht mit diesem nicht nur über die neuen iPhone 15 Familie und die neuen Apple Watch Modelle, sondern auch über Apple Vision Pro. Glaubt man der Einschätzung des Apple-Insiders, so werden Kanada und Großbritannien auf die USA folgen. Dies dürfte keine echte Überraschung darstellen.

Anschließend sollen erste europäische und asiatische Länder folgen. Dabei ist die Rede unter anderem von Deutschland, Frankreich, Japan und China. Die Rede ist von Ende 2024 für den Verkaufsstart in den europäischen Ländern. Weiter heißt es, dass zunächst nur geplant ist, Apple Vision Pro über die eigenen Apple Retail Stores anzubieten, um Anwendern im Rahmen von Trageversuchen dass passende Modell mit den richtigen Kopfbändern etc. anbieten zu können.