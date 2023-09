Ist in diesem Jahr noch mit neuer Apple Hardware zu rechnen? Mit Gewissheit können dies vermutlich nur eingeweihte Apple Mitarbeiter sagen. Nun tauch zumindest das Gerücht auf, dass das iPad mini in diesem Jahr noch ein Upgrade erhalten wird.

iPhone 15, iPhone 15 Pro, Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 sowie die AirPods Pro 2 (USB-C) liegen hinter uns. Die genannten Produkte hat Apple vor Kurzem im Rahmen einer Keynote angekündigt. Einem weiteren Apple Event in diesem Jahr hat die Gerüchteküche eine Absage erteilt. Morgen erscheint macOS Sonoma und vermutlich werden wir in diesem Jahr keine neuen Macs mehr erleben.

Wie steht es um die iPad-Familie? Digitimes berichtet, dass Apple sich auf den Verkaufsstart des iPad mini 7 noch in diesem Jahr vorbereitet. In einem Artikel über die stagnierende weltweite Tablet-Nachfrage im zweiten Halbjahr 2023 prognostiziert der Branchendeinst einen Anstieg des Marktanteils von Apple aufgrund von Bestellungen für ein „kleines“ iPad im vierten Quartal.

Es heißt

Im zweiten Quartal verzeichneten die iPad-Auslieferungen einen sequenziellen Rückgang, der stärker war als bei anderen Herstellern, was dazu führte, dass der Gesamtauslieferungsanteil der iPads das zwei Quartal in Folge einen Rückgang verzeichnete. Wie dem auch sei, im zweiten Halbjahr ziehen die iPad-Anteile allerdings wieder an wird, da Apple im dritten Quartal Lageraufstockungsbedarf hat und im vierten Quartal Bestellungen für ein neues kleines iPad aufgibt.