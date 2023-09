Wenige Stunden bevor Apple die „Wonderlust“-Keynote um 19:00 Uhr eröffnet (wir berichten ab 18:30 Uhr per Live-Ticker), hat Analyst Ming Chi Kuo eine kurze Einschätzung zur iPad-Familie abgegeben. Er hält es für unwahrscheinlich, dass Apple dieses Jahr noch neue iPads ankündigen wird.

Kuo: neue iPads dieses Jahr unwahrscheinlich

Am heutigen Abend wird Apple neue iPhone- und Apple Watch Modelle präsentieren. Welche weiteren Neuheiten werden dieses Jahr noch folgen? In der vergangenen Woche sprach Kuo davon, dass er erst im kommenden Jahr mit neuen Macs mit M3-Chip rechnet. Von daher könnten neue Macs in diesem Jahr komplett vom Tisch sein.

Seit längerem wird allgemein damit gerechnet, dass das iPad Pro erst im kommenden Jahr ein Upgrade erhält. Was bleibt noch übrig? Ein neues iPad Air? Ein neues iPad? Ein neues iPad mini? Sowohl Mark Gurman als auch Ming Chi Kuo rechnen nicht damit, dass Apple im Oktober ein weiteres Event veranstaltet. Der Analyst geht grundsätzlich davon aus, dass Apple in diesem Jahr überhaupt kein neues iPad mehr ankündigt. Gurman hingegen könnte sich zumeist vorstellen, dass Apple ein neues iPad Air in petto hat und dieses per Pressemitteilung präsentiert.