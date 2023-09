Bereits in den letzten Tagen tauchte mehrfach das Gerücht auf, dass Apple bei zukünftigen iPhone-Case und Apple Watch Armbändern auf Leder verzichtet und stattdessen auf eine neue Ökofaser setzt und das Ganze als „FineWoven“ vermarktet. Nun tauchen erstmals Fotos auf, die ein neues Apple Watch Armband aus FineWoven zeigt.

Leaker Kosutami hat bereits in der Vergangenheit mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Kurz vor der heutigen Apple Keynote teilt er Fotos auf deinen ein FiveWoven Apple Watch Armband zu sehen ist. Es wird allgemein damit gerechnet, dass Apple Leder durch dieses neue Material bei zukünftigem Zubehör ersetzt.

Leder hat einen relativ hohen CO2-Fußabdruck und genau dies könnte Apples Motivation sein, auf Leder zu verzichten und stattdessen ein anderes Premium-Material zu verwenden.

Official look of the FineWoven Link(精织斜纹链式表带) #Apple #AppleEvent pic.twitter.com/U4DJnXcBdi

