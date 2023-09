Es trennen uns noch nur noch wenige Stunden von der heutigen Apple Keynote. Das Special Event startet pünktlich um 19:00 Uhr, unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr. Im Vorfeld erhält X eine einzigartige „Gefällt mir“-Animation ein.

Klickt ihr auf X (ehemals Twitter) auf die „Gefällt mir“-Schaltfläche bzw. das Herz-Symbol, so zerfällt das Logo in seine Einzelteile und setzt sich anschließend wieder zusammen.

Dabei spiegelt die kurze Animation die Grafiken des Apple-Logos wider, mit denen für das Apple-Event geworben wurde. Man erkennt ein mehrfarbiges Apple-Logo aus Metallpartikeln. Dabei könnte der Hersteller im Vorfeld des Events auf den kommenden Titanrahmen sowie die mögliche Farboptionen Farbtönen Silber, Grau, Schwarz und Dunkelblau des iPhone 15 Pro anspielen.

Hit the ❤️ and wonder awaits#AppleEvent pic.twitter.com/2X2rrtEKXO

— Hashmojis (@hashmojis) September 12, 2023