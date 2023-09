Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die Katze aus dem Sack lässt und das iPhone 15 (Pro) sowie neue Apple Watch Modelle ankündigen wird. Wenige Stunden bevor der Startschuss in Cupertino fällt, hat Apple seinen Apple Online Store vom Netz genommen. Kurzum: Apple nimmt die letzten Vorbereitungen für die neuen Produkte vor. Solltet ihr einen Einkauf im Apple Online Store geplant haben, so müsst ihr diesen um wenige Stunden verschieben.

Neue Apple Produkte in Kürze

Am heutigen Tag lädt Apple zur zweiten Keynote des Jahres 2023. Auch wenn der Hersteller aus Cupertino im Vorfeld mit keiner Silbe verraten hat, welche Neuerungen heute angekündigt werden, muss man kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, in welche Richtung es geht. Wir rechnen fest mit neuen iPhone 15, iPhone 15 Pro sowie der Apple Watch 9 und der Apple Watch Ultra 2. Dazu dürften sich ein paar neue Cases, Armbänder etc. gesellen.

Falls ihr aktuell versucht, den Apple Online Store zu betreten, so müsst ihr euch ein paar Stunden gedulden. Apple hat sein Online-Kaufhaus vorübergehend vom Netz genommen. Es gehört schon zur Tradition, dass Apple wenige Stunden vor einem Special Event seinen Online Store offline nimmt. So können die Verantwortlichen im Hintergrund die letzten Vorbereitungen treffen. Da stellt auch die heutige Apple September-Keynote keine Ausnahme dar.

Lassen wir uns überraschen. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Normalerweise bringt Apple seinen Store wenige Minuten nach der Keynote wieder zurück ans Netz. Spätestens dann erhalten wir die Antwort, welche Neuerungen eingepflegt wurden. Sobald der Store wieder erreichbar ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Hinweis: Wir würden uns freuen, wenn ihr euren Einkauf im Apple Online Store über einen unserer Werbelinks vornehmt. Für euch ändert sich am Preis nichts, wir erhalten allerdings eine kleine Provision vom Verkaufspreis.

–> Hier geht es in den Apple Online Store