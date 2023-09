Heute Abend ist es endlich soweit. Apple lädt zur „Wonderlust“-Keynote (deutscher Titel: „Vorfreu dich.“) nach Cupertino, um Produktneuheiten vorzustellen. Ein Highlight des Special Event dürfte ohne wenn und aber die neue iPhone 15 Familie darstellen. Kurz vor dem Event tauchen noch ein paar Informationen zum RAM und zur Speicherkapazität auf.

iPhone 15 Pro wahrscheinlich mit bis zu 8GB RAM und 1TB Speicher

In den letzten Wochen sind zum Teil unterschiedliche Gerüchte rund um den Arbeitsspeicher sowie die Speicheroptionen der kommenden iPhone Modelle aufgetaucht. Macrumors weiß zu berichten, dass Apple für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro folgende Optionen getestet hat:

128GB

256GB

512GB

1TB

Für den NAND Speicher setzt Apple auf unterschiedliche Hersteller (SK Unix, Western Digital, Kiowa und Samsung). Auch wenn in den letzten Woche eine 2TB Option kolportiert wurde, liegen nun keine konkreten Hinweise auf die genannte 2TB Option vor. Auch hieß es in der Vergangenheit, dass die Pro-Modelle mit 256GB und nicht mit 128GB starten könnten. Diesbezüglich liegen aktuell auch keine frischen Informationen vor, so dass es auf die selben Speicheroptionen wie beim iPhone 14 Pro hinauslaufen dürfte.

Blicken wir auf den RAM. Genau wie beim iPhone 14 Pro wird Apple auf LPDDR5 DRAM setzen. Dabei hat Apple zwei Konfigurationen mit 6GB und 8GB getestet und Speicher von Samsung, Micron und SK Hynix verbaut. Aktuell ist jedoch unklar, wieviel RAM tatsächlich verbaut wird. Gut möglich, dass die RAM-Größe abhängig von der Speichergröße ist oder Apple zwischen dem Pro und Pro Max unterscheidet. Es könnte allerdings auch sein, dass Apple pauschal 6GB bzw. 8GB bei beiden Pro-Modellen zum Einsatz bringt.

Zudem wird allgemein damit gerechnet, dass Apple beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max den A17 Chip auf 3nm Basis verbaut. Der A17 wird voraussichtlich über einen zusätzlichen GPU-Kern verfügen, der eine bessere Grafikleistung ermöglicht. Darüber hinaus verfügen die Performance-Kerne über eine erhöhte Taktrate von 3,70 GHz, gegenüber 3,46 GHz des A16.

Zu den weiteren Verbesserungen der Pro-Modelle zählen ein Titanrahmen, ein dünnerer Rahmen um das Display, eine Periskop-Kamera beim Pro Max Modell sowie USB-C.