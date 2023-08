Bis zur tatsächlichen Präsentation der neuen iPhone 15 und iPhone 15 Pro Modelle im kommenden Monat werden uns sicherlich noch allerhand Gerüchte begleiten. Nachdem es zuletzt um den Termin für die Apple Keynote ging, geht es nun mit den Speicheroptionen weiter. Es heißt, dass Apple eine 2TB Option für die Pro-Modelle anbieten wird.

Gerücht: iPhone 15 Pro mit 2TB Option

Über das Wochenende sind mehrere Gerüchte aufgetaucht, nach denen Apple die Speicherkapazität des iPhone 15 Pro im Vergleich zum iPhone 14 Pro verdoppeln wird. Unter anderem berichtet Leaker yeux1122 auf dem koreanischen Naver-Blog davon, dass ein Zulieferer die erhöhte Speicherkapazität beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bestätigt hat.

Auch die Kollegen von Macrumors konnten einen Beitrag auf Weibo ausfindig machen, der darüber berichtet, dass die iPhone 15 Pro Modelle bei 256GB und nicht wie beim iPhone 14 Pro bei 128GB Speicherkapazität starten.

Sollten die Gerüchte stimmen, so könnten die iPhone 15 Pro Modelle in den Speicheroptionen 256GB, 512GB, 1TB und 2TB angeboten werden. Dies könnte auch zu den Gerüchten passen, dass Apple den Preis der Pro-Modelle anheben wird. Zwar würde der Anwender im Vergleich zum iPhone 14 Pro einen 100 Dollar höheren Preis beim Einsteigermodell bezahlen, dafür würde er allerdings auch 256GB und nicht 128GB Speicher erhalten. Natürlich ist es auch denkbar, dass Apple die Preise erhöht und bei der Speicherstruktur aus dem vergangenen Jahr bleibt. Immerhin gab es auch im letzten Jahr Gerüchte zu einem 2TB Modell.

Um beispielsweise ProRes-Videos in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, ist ein iPhone 14 Pro-Modell mit einer Speicherkapazität von 256 GB, 512 GB oder 1 TB erforderlich. Die ProRes-Videoaufzeichnung ist auf iPhone 14 Pro-Modellen mit 128 GB Speicherkapazität auf 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde beschränkt. Wenn Apple den Basisspeicher des iPhone 15 Pro auf 256 GB erhöhen würde, wären alle Modelle in der Lage, ProRes in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen.

Aktuell geistern der 12. und 13. September für eine mögliche Apple Keynote umher.