Die kommende Apple Watch Series 9 wird laut den aktuellen Gerüchten voraussichtlich das Design ihres Vorgängers, der Series 8, beibehalten. Mit dem neuen S9-Chip ist jedoch eine Leistungssteigerung zu erwarten. Der Chip könnte die Startgeschwindigkeit von Apps deutlich verbessern und die Akkulaufzeit erhöhen, wie jüngste Leaks vermuten lassen.

Der S9-Chip: Ein wichtiges Update

Laut dem Weibo-Leaker „Instant Digital“ wird die Apple Watch Series 9 dem aktuellen Modell verblüffend ähnlich sehen, da das Design „im Wesentlichen unverändert“ bleibt. Allerdings wird die neue Iteration voraussichtlich ein großes Update in Form des S9-Chips erhalten. Der Chipsatz, der auf dem A15 Bionic Chip basiert, soll eine verbesserte Leistung und Effizienz bieten. Es wird vermutet, dass der S9 auch ein zentrales Upgrade für die zweite Generation der Apple Watch Ultra sein wird, die ebenfalls später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Die vorherigen Chips S6, S7 und S8, die in der Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, der zweiten Generation der Apple Watch SE und der Apple Watch Ultra zu finden sind, waren praktisch identisch und verfügten über 32 GB Speicher und Dual-Core-CPUs. Diese Chips basierten auf Apples A13 Bionic Chip und wurden im 7nm-Verfahren von TSMC hergestellt. Erst mit dem A14 Bionic Chip im Jahr 2020 stellte Apple auf das 5nm-Verfahren von TSMC um.

Auch Bloombergs Mark Gurman prognostiziert, dass der S9-Chip auf dem A15 Bionic basieren wird. Damit könnte der neue Chip deutlich mehr Leistung und Effizienz bieten, den Start von Apps beschleunigen und wahrscheinlich die Akkulaufzeit verbessern. Es wird erwartet, dass der S9-Chip nicht nur in der Apple Watch Series 9, sondern auch in der Apple Watch Ultra 2 zum Einsatz kommen wird. Bei der Gelegenheit könnte die zweite Generation der Premium-Smartwatch dieses Jahr auch eine neue Farboption erhalten. So soll Apple 2022 bereits eine dunkelgraue Titan-Farboption für die Apple Watch Ultra getestet haben, die dieses Jahr zum Einsatz kommen könnte.