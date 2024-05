Apple hat heute eine Vorschau auf eine Reihe neuer barrierefreier Funktionen gegeben, die mit iOS 18 im Herbst auf das iPhone und iPad kommen. Neben Verbesserungen wie Eye Tracking und Music Haptics plant das Unternehmen auch einige Barrierefreiheits-Updates für CarPlay.

Neue Funktionen für die Barrierefreiheit

Apple hat heute drei neue CarPlay-Funktionen für die Barrierefreiheit vorgestellt:

Voice Control (Sprachsteuerung): Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, CarPlay vollständig mit der Stimme zu bedienen.

Color Filters (Farbfilter): Diese Funktion macht die CarPlay-Benutzeroberfläche für Personen mit Farbenblindheit visuell einfacher zu nutzen.

Sound Recognition (Tonerkennung): Mit dieser Funktion können Fahrer, die taub oder schwerhörig sind, auf CarPlay Benachrichtigungen für fahrbezogene Geräusche wie Autohupen und Sirenen erhalten.

Unabhängig von den CarPlay-Neuerungen hat Apple auch eine praktische Funktion für das iPhone und iPad vorgestellt, die die Reisekrankheit in einem Fahrzeug reduzieren soll. „Vehicle Motion Cues“ animiert Punkte an den Rändern des Bildschirms, die Fahrzeugbewegungen widerspiegeln. Die Funktion passt sich automatisch an, wenn das Gerät eine fahrende Bewegung erkennt, und sorgt so für ein angenehmeres Seherlebnis in fahrenden Fahrzeugen.

Die nächste CarPlay-Generation wird noch viele weitere neue Funktionen erhalten, die im Laufe dieses Jahres in den ersten Auto-Modellen zum Einsatz kommen sollen. Das System wird von Apple als „ultimatives iPhone-Erlebnis für das Auto“ bezeichnet und geht über herkömmliche Infotainment-Systeme hinaus. So integriert sich CarPlay 2.0 in die verschiedenen Bildschirme des Fahrzeugs. Durch eine tiefere Integration im Fahrzeug werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit den Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr nahtlos auf die Instrumentenanzeige.

