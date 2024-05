Heute ist der Tag der Markteinführung des M4 iPad Pro und M2 iPad Air, sodass immer mehr Nutzer die Geräte in die Hände bekommen und neue Entdeckungen machen. Eine dieser Entdeckungen stammt von dem YouTuber Marques Brownlee, der herausgefunden hat, wie Apple die Position der Magnete verbessert hat. Bei der Gelegenheit entdeckte er auch, dass im iPad Pro M4 neue Lautsprecher verbaut sind.

Marques Brownlee hat sowohl das alte als auch das neue iPad Pro Modell mit einem Blatt Magnetpapier untersucht. Indem er es über die Rückseite des iPads bewegt, zeigt er, wo das Papier auf die Magnete reagiert. Der Effekt ist wie ein Röntgenbild, das die Position und Größe der Magnete zeigt.

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 15, 2024

„Es gibt offensichtlich Unmengen von kleinen Magneten, die in einem iPad Pro angeordnet sind“, sagt Brownlee. „Mir ist aufgefallen, dass es auch bei diesem neuen iPad Pro wieder tonnenweise Magnete an vielen der gleichen Stellen gibt, aber hier an der Seite sind sie jetzt größer und kubischer.“