Wann findet die nächste Apple Keynote statt? Man könnte natürlich auch die Fragen stellen, wann Apple die neue iPhone 15 Familie präsentiert? So langsam aber sicher kristallisiert sich ein Zeitpunkt heraus. Mitte September könnte es soweit sein.

Wann präsentiert Apple das neue iPhone 15?

Niemand zweifelt ernsthaft daran, dass Apple im kommenden Monat neue iPhone-Modelle ankündigen wird. Die Frage ist nur, wann das Special Event stattfinden wird? In der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters spricht Mark Gurman von Bloomberg über die Features der kommenden Modelle. Dabei thematisiert er unter anderem auch den möglichen Termin für die Keynote.

Konkret heißt es

Das sind schwierige Rahmenbedingungen für das iPhone 15, das, wie mir gesagt wurde, um den 22. September herum in den Handel kommen soll – im Anschluss an eine Veranstaltung, die entweder für den 12. oder 13. September geplant ist. Der Zeitpunkt bedeutet, dass Apple etwa eine Woche lang iPhone 15 Verkäufe im vierten Geschäftsquartal generieren, das bis September läuft.

Die kommenden Pro-Modelle kommentiert Gurman wie folgt

Das Pro-Modell verfügt über um einen Drittel dünnere Ränder um das Display, einen Titanrahmen, der sich leichter und hochwertiger anfühlt als das aktuelle Edelstahldesign, große Kameraverbesserungen, einen USB-C-Ladeanschluss und einen viel schnelleren Prozessor.

Erst kürzlich hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple das iPhone 15 am 13. September ankündigen wird. Egal, ob 12. oder 13. September. Es scheint auf die 37. Kalenderwoche des Jahres hinauszulaufen. Der Vorverkauf könnte am 15. September startet und der offizielle Verkaufsstart könnte am 22. September über die Bühne gehen.