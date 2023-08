Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im kommenden Monat die neue iPhone 15 Familie ankündigen wird. Zum ersten Mal taucht ein konkreter Termin in der Gerüchteküche auf. Es heißt, dass die Apple Keynote am 13. September stattfinden wird.

Apple Keynote am 13. September?

Knapp ein Jahr liegt die iPhone 14 Keynote mittlerweile zurück. Hinter den Kulissen bereitet sich Apple bereits intensiv auf die neuen 2023er Modelle vor. Doch wann wird Apple diese genau vorstellen? Den Kollegen von 9to5Mac liegen mehrere Informationen vor, dass die Apple Keynote am 13. September 2023 stattfinden wird.

Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen haben den Kollegen zugetragen, dass Mobilfunkanbieter ihre Mitarbeiter aufgrund einer wichtigen Smartphone-Ankündigung gebeten haben, am 13. September keinen Urlaub oder einen sonstigen freien Tag zu nehmen. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass diese Bitte mit der Ankündigung neuer iPhone-Modelle zusammenhängt, allerdings wird im kommenden Monat mit der iPhone-Keynote gerechnet.

Die meisten iPhone-Ankündigungen haben in den letzten Jahren an einem Dienstag stattgefunden. Im vergangenen Jahr fand das Special Event an einem Mittwoch statt. Der 13. September ist ebenfalls ein Mittwoch.

Sollte der Hersteller die neuen iPhones tatsächlich am 13. September ankündigt, könnten die neuen Modelle ab Freitag, den 15. September, vorbestellt werden. Wiederum eine Woche später könnte m 22. September der offizielle Vekraufsstart stattfinden. Im vergangenen Jahr fand die Keynote am 07. September statt, ab dem 09. September könnten die iPhone 14 Modelle vorbestellt werden und der offizielle Verkaufsstart fand 1m 16. September statt. Lediglich das iPhone 14 Plus startet aufgrund von Lieferengpässen am 07. Oktober.

Es heißt, dass Apple bei allen vier Modellen auf ein leicht angepasstes Design, USB-C und Dynamic Island setzt. Die Pro-Modelle sollen einen Titan-Rahmen, einen dünneren Rahmen um das Display, A17-Chip (Non-Pro-Modelle mit A16 Chip), eine Periskop-Kamera und weitere Verbesserungen erhält.