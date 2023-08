Apple hat soeben die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben. Nachdem Apple im Juli bestätigt hatte, dass man die Quartalszahlen am heutigen Donnerstag veröffentlichen wird, liegen diese nun vor. Damit erhalten wir einen Einblick, wie erfolgreich die Monate April bis Juni 2023 für Apple gelaufen sind.

Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Q3/2023 Quartalszahlen bekannt gegeben. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q2 und somit die Monate April, Mai und Juni 2023.

Das vergangene Quartal war aus Apple-Sicht durchaus ereignisreich. So nutzte der Hersteller die WWDC im Juni, um neue Hardware anzukündigen. Apple hat im Juni Apple Vision Pro, das 15 Zoll MacBook Air (hier unser Test), den Mac Studio mit M2 Pro und M2 Ultra sowie den neuen Mac Pro mit M2 Ultra vorgestellt. Bis auf Apple Vision Pro befinden sich bereits alle neu angekündigten Produkte bereits im Handel.

Blicken wir auf die reinen Zahlen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 81,8 Milliarden Dollar (Rückgang um 1 Prozent) bei einem Gewinn von 19,88 Milliarden Dollar (1,26 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q3/2022 waren es 82,96 Milliarden Dollar Umsatz bei 19,4 Milliarden Dollar Gewinn (1,2 Dollar Gewinn pro Aktie). Niemals zuvor konnte Apple in einem 3-Monats-Zeitraum einen höheren Umsatz bei seinen Services erreichen (Apple verwaltet mittlerweile 1 Milliarde Abos). Die Hardware-Installationsbasis ist höher denn je. Die iPhone-, Mac- und iPad-Umsätze sind leicht gesunken. In der Kategorie Wearables, Home und Zubehör konnte Apple seinen Umsatz leicht steigern.

“We are happy to report that we had an all-time revenue record in Services during the June quarter, driven by over 1 billion paid subscriptions, and we saw continued strength in emerging markets thanks to robust sales of iPhone,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “From education to the environment, we are continuing to advance our values, while championing innovation that enriches the lives of our customers and leaves the world better than we found it.”

“Our June quarter year-over-year business performance improved from the March quarter, and our installed base of active devices reached an all-time high in every geographic segment,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “During the quarter, we generated very strong operating cash flow of $26 billion, returned over $24 billion to our shareholders, and continued to invest in our long-term growth plans.”