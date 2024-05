Balkonkraftwerk mit Speicher „Jackery Navi 2000“ angekündigt. Die All-in-One-Lösung kommt als kaskadierbare Powerstation, die neben einem PV-Controller und EMS auch den Wechselrichter integriert hat. Der Preis liegt unter 2000 Euro, soviel hat der Hersteller bereits vorab verraten.

Jackery Navi 2000 offiziell angekündigt

Jackery hat „Navi 2000“ angekündigt. Als komplettes Balkonkraftwerk ist diese nicht nur einzeln, sondern auch im Set mit vier flexiblen Solarpanels mit insgesamt 800 Watt erhältlich. Dank Kompatibilität zu allen gängigen Solarmodulen mit MC4-Anschluss kann die All-in-One-Lösung auch als Speicherlösung für bestehende Systeme genutzt werden. Die tragbare Speichereinheit m Aluminiumgehäuse fungiert dabei auch als mobile Powerstation mit Schuko-Stecker.

Die wetterfeste IP65 Powerstation bietet euch 2000 Wh Kapazität und lässt sich mit Battery Packs auf bis zu 8 kWh erweitern. Der Wechselrichter sowie alle anderen nötigen Management- und Sicherheitssysteme sind integriert. Dabei speist der Wechselrichter gesetzeskonform 800 Watt ein und offeriert in Kombination mit der Offgrid-Speicherung der Sonnenenergie und besonders schnellem Hybrid Charging von bis zu 80 % in nur 52 Minuten* eine bestmögliche Abdeckung des Eigenverbrauchs. Dabei überzeugt das strahlwassergeschützte System mit bewährter Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen extreme Umgebungsbedingungen von -20 bis 55 °C sowie maximalen Sicherheitsfeatures. So erfüllt das Navi 2000 höchste Sicherheitsstandards für Energiespeicher in Privathaushalten gemäß IEC 62109-1 und -2.

Laut Hersteller sind für die Installation keine Vorkenntnisse erforderlich. So sprich Jackery davon, dass ihr Navi 2000 in nur wenigen Minuten sicher installieren könnt.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue Jackery Navi 2000 Balkonkraftwerk ist ab dem 06. Juni 2024 erhältlich. Frühbücher erhalten einen Rabatt in Höhe von 399 Euro. So besteht ab sofort und bis zum 5. Juni 2024 die Möglichkeit, im Jackery Onlineshop einen „Stay tuned Gutschein“ für 1 Euro zu kaufen, der nach Verkaufsstart als 400-Euro-Rabattgutschein beim Kauf eines Navi 2000 eingelöst werden kann.

>> Hier geht es direkt zum Jackery Navi 2000 Balkonkraftwerk <<

