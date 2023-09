Mitte August teaserte die Postbank, dass Apple Pay in den nächsten Wochen startet wird. Nachdem in der vergangenen Woche bereits die Postbank in der Wallet-App auftauchte, fällt am heutigen Dienstag der offizielle Startschuss.

Postbank: Apple Pay wird ab sofort unterstützt

Die Deutschen Bank als Muttergesellschaft der Postbank unterstützt bereits seit mehreren Jahren den mobilen Apple Bezahldienst, Postbank-Kunden mussten hingegen bis zum heutigen Tag warten.

In den letzten Wochen und Monaten hat die Postbank ihre zu Grunde liegen IT komplett umgestellt und die Computersysteme auf einen neuen Unterbau bzw. eine eigene Plattform gesetzt. Damit wurde auch die Basis dafür schaffen, dass die Postbank ab sofort Apple Pay unterstützt.

In dem jüngsten Postbank-App Update auf Version 2.9.1 heißt es in den Release-Notes

Mit diesem Update stellen wir Ihnen Apple Pay zur Verfügung. Aktivieren Sie Ihre Postbank Mastercard oder Postbank Card plus und zahlen Sie sofort einfach und sicher mit Ihrem iPhone und Ihrer Apple Watch.

Um Apple Pay mit der Postbank nutzen zu können, müssen Kunden ihre Postbank Mastercard oder Postbank Card plus in der Apple Wallet-App hinterlegen. Anschließend könnt ihr euer iPhone oder die Apple Watch vor Ort benutzen, um mobil zu bezahlen. Darüberhinaus könnt ihr mit dem Mac oder iPad in Apps oder Online Stores bezahlen.

Falls ihr keine passende Karte habt, so könnt ihr euch über die Postbank-App die Postbank Card plus virtual kostenlos anlegen. Die Beantragung dauert nur wenige Minuten und ein Jahresentgeld wird nicht fällig.

(Danke Torsten)