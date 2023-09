Gemeinsam mit neuen iPhone- und Apple Watch-Modellen könnte Apple in der kommenden Woche auch neues Zubehör ankündigen. Es heißt, dass Apple in diesem Jahr die iPhone-Cases aus Leder durch ein neues Case aus einer Ökofaser ersetzt. Gleiches könnte auch für die Apple Watch Lederarmbänder gelten.

Stampft Apple seine Leder-Cases für die iPhone 15 Familie ein? Werden auch die Apple Watch Lederarmbänder eingestellt?

Glaubt man der Einschätzung von Mark Gurman, so wird Apple auch bei seinen Apple Watch Armbändern auf Leder verzichten. Fraglich ist, was dies für die Ende 2015 beginnende Partnerschaft zwischen Apple und Hermés bedeutet.

Laut Gurman gewährt Apple derzeit seinen Mitarbeitern Rabatte von bis zu 90 Prozent auf Hermès-Lederarmbänder. Wenn Apple seinen Mitarbeitern enorme Preisnachlässe auf ein Produkt gewährt, ist dies ein Indiz dafür , dass das Produkt eingestellt wird. Ähnlich war es im Jahr 2021 mit der ersten Generation des HomePod.

Update on that assumption: I’m told that Apple last month started offering employees its Hermes leather accessories (and leather link bands) at up to 90% off. Clearly some inventory clearing going on. The internal deal continues but everything is out of stock. https://t.co/fBrLlTY9kC

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2023