Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple einen ersten Ausblick auf iOS 18 geben wird. Die jüngere Vergangenheit hat allerdings angedeutet, wohin die Reise geht. Es heißt, dass Apple in diesem Jahr verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen in diese an vielen Stellen des kommenden iPhone-Updates einfließen lässt. Darüberhinaus wird es allerdings auch viele weitere Optimierungen geben. Unter anderem heißt es, dass die Kalender-App und Erinnerungen verzahnt werden.

iOS 18 soll Kalender-App und Erinnerungen verzahnen

Appleinsider berichtet, dass Apple verschiedene Verbesserungen für die Kalender- und Erinnerungen-App testet, die iOS 18 und macOS 15 intuitiver machen sollen.

Es heißt, dass die Kalender-App und Erinnerungen-App zukünftig endlich in der Lage sein werden, miteinander zu kommunizieren. Bis dato musste man „verwandte“ Themen in zwei unterschiedlichen Apps verwalten, dies soll bald der Vergangenheit angehören.

Eine mit der Materie vertraue Quelle berichtet, dass eine neue und verbesserte Version der Kalender-App, die später im Jahr 2024 als Teil von iOS 18 und macOS 15 eingeführt werden soll, eine neue Funktion enthalten wird, mit der Benutzer Erinnerungen direkt in der Kalender-App planen und organisieren können, ohne die Erinnerungs-App separat öffnen zu müssen. Ein Rechtsklicken auf einen Bereich innerhalb der Tages-, Wochen- oder Monatsansichten in der neuen Kalender-App wird eine Option angezeigt, die Benutzer auffordert, entweder eine Erinnerung festzulegen oder einen Termin zu planen.

Beim Hinzufügen einer Erinnerung über die Kalender-App können Anwender einen Titel auswählen und ihrer Erinnerung eine Notiz oder ein Tag hinzufügen, um sie zu beschreiben oder das Auffinden zu erleichtern.

Erinnerungen, die über die Standard-Kalender-App erstellt wurden, verhalten sich ähnlich wie Erinnerungen, die mit der integrierten Erinnerung-App erstellt wurden. Die Kalender-App enthält Optionen zur Auswahl eines bestimmten Datums, einer bestimmten Uhrzeit und eines bestimmten Ortes für neue Erinnerungen sowie eine Prioritätseinstellung.

Klingt in jedem jeden Fall nach einer sinnvollen Verzahnung beider Apps. In der Tag haben wir uns in der Vergangenheit bereits gefragt, warum Apple beide Apps nicht näher zusammen bringt. Mit iOS 18 und macOS 15 soll dies nun der Fall sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren