In den letzten Tagen verdichten sich die Gerüchte, dass Apple mit dem iPhone 15 das Ende der Ära von Leder-Cases einläutet. Diese könnte der Hersteller aus Cupertino durch „FineWoven“-Cases ersetzen. Zumindest taucht dieser Begriff zum Wochenstart erneut auf.

iPhone 15: „FineWoven“-Cases anstatt Leder-Cases?

Leaker @Kosutami vermeldet auf X, dass Apple bei den iPhone 15 Cases auf eine Schutzhülle aus Ökofasern setzt. Das selbe Material soll auch bei mindestens einem neuen Apple Watch Armband zum Einsatz kommen. Als Marketing-Name soll der Begriff „FineWoven“ verwendet werden.

In seinem Beitrag erklärte Kosutami, dass die neue Hüllenlinie in den Farboptionen Black, Mulberry, Taupe, Evergreen, Pacific Blue, Wisteria, Antique White, Butter Yellow, Orange, and Pink erhältlich sein wird. Gleichzeitig teilt er verschiedene Hüllen, die die Farben widerspiegeln. Weiter heißt es, dass die Hüllen Gummi verstärkte Kanten hätten, die etwas dunkler seien als die Farbe des hinteren „gewebten“ Teils des Case.

Im vergangenen Monat teilte Leaker DuanRui verschiedene Cases, die zum iPhone 15 gehören sollen. Dabei handelt es sich augenscheinlich um Nachbildungen aus China. Nichtsdestotrotz könnten diese auf legitimen Informationen aus der Apple Zulieferkette handeln.

Am 12. September 2023 lädt Apple zur „Vorfreu dich.“-Keynote nach Cupertino. Allgemein wird mit der Ankündigung der iPhone 15 Familie und neuen Apple Watch Modellen gerechnet. Gleichzeitig dürfte Apple neue Cases und Armbänder im Gepäck haben.