Telekom GÖNN ist da. Das Bonner Unternehmen hat heute einen neuen Mobilfunktarif für junge Leute unter 28 Jahren gestartet. GÖNN bietet für nur 15 Euro im Monat 10 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Darüberhinaus hält GÖNN noch ein paar weitere Features bereit. So hält GÖNN unter anderem jeden Monat drei Dayflats für die unlimitierte Datennutzung bereit.

Telekom präsentiert GÖNN

In den letzten Tagen deutete sich bereits an, dass GÖNN in Kürze startet wird. Nun hat die Telekom den neuen Mobilfunktarif für junge Leute offiziell gestartet. GÖNN bietet für nur 15 Euro im Monat 10 GB Inklusiv-Datenvolumen im 5G Netz der Telekom sowie Flat-Telefonie und -SMS in alle deutschen Netze. Zudem erhaltet ihr Monat für Monat drei Dayflats für die unlimitierte Datennutzung. Damit lässt sich 24 Stunden nach Lust und Laune surfen und streamen, ohne dass im Tarif enthaltene Datenvolumen zu nutzen.

Pro könnt ihr zudem 3 aus 12 exklusiven Deal wählen. Unter anderem könnt ihr euch im September das Deutschlandtivket für nur 9 Euro anstatt 49 Euro sichern. Den Differenzbetrag erstattet die Telekom. Das gilt auch für alle, die ein Deutschlandticket bereits im Abo nutzen.

Mit „Friends with Gönnefits“ lässt sich die Anzahl der Dayflats im Tarif weiter erhöhen. Für jeden geworbenen Freund gibt’s von der Telekom nach erfolgreicher Aktivierung für beide eine Dayflat für das unlimitierte Surfen on top. Und das jeden Monat, ein ganzes Jahr lang.

GÖNN ist als reiner Digital-Tarif und mit wenigen Klicks ausschließlich über die GÖNN App auf dem Smartphone buchbar.

Überblick

10 GB/Monat Inklusivdatenvolumen für die Nutzung im Telekom 5G Netz

3 unlimitierte Dayflats/Monat

Flat-Telefonie und -SMS in alle deutschen Netze

Unterstützung für SIM und eSIM

3 aus 12 exklusiven Deals pro Jahr wählen

Preis: 15 Euro/Monat

3 Monate Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich kündbar

-> Hier geht es direkt zum Angebot der Deutschen Telekom