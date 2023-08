Gerüchten zufolge wird Apple bei der iPhone 15 Reihe seine Leder-Cases durch eine Alternative aus veganen Materialien ersetzen, die einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen als Rindsleder. Nun gibt es die ersten Bilder zu dem neuen Case.

Die Vollzeit-Leaker Majin Bu und @DuanRui haben auf X (ehemals Twitter) Bilder geteilt, die von Weibo stammen und angeblich die offiziellen Leder-Alternativ-Cases von Apple zeigen.

The new iPhone 15 simil leather case should have a different texture pic.twitter.com/7nA6HHVcl1

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 27, 2023