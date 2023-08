Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser bekräftigt er noch einmal seine Erwartungen an den Termin der kommenden Apple Keynote.

Nachdem Gurman zunächst zwischen dem 12. und 13. September für den Termin für die kommende iPhone 15 Keynote hin- und herschwankte, legte er sich vor wenigen Wochen auf den 12. September fest. Nun bekräftigt er noch einmal seine Aussage.

Gurman schreibt

Soweit ich gehört habe, wird die Markteinführung des iPhone und der Apple Watch 2023 am Dienstag, den 12. September, stattfinden. Das ist etwas später als die Veranstaltung am 7. September im letzten Jahr. Wenn das typische Muster des Unternehmens anhält, sollten wir davon ausgehen, dass die iPhone-Vorbestellungen am 15. September beginnen und der tatsächliche Verkaufsstart am 22. beginnt.