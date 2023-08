Apple TV+ veröffentlicht regelmäßig kurze Videos auf YouTube, um das Augenmerk auf verschiedene Original-Serien und-Filme zu lenken. Nun wurde ein weiterer Clip veröffentlicht, der die Serie „Shrinking“ thematisiert.

Apple TV+ veröffentlicht „In Another World: Cast of Shrinking“

Um was geht es bei Shrinking? Mit Jason Segel und Harrison Ford folgt „Shrinking“ dem trauernden Therapeuten Jimmy (gespielt von Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und stellt fest, dass er große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornimmt… einschließlich seines eigenen.

In dem eingebundenen Video stellt sich die Besetzung von Shrinking vor, was ihre Charaktere in einem alternativen Universum tun würden.

Seit dem Start von Shrinking auf Apple TV+ wurde die Serie als „eine der lustigsten Shows des Jahres 2023“ sowie als die „charmanteste und lebensbejahendste Show über Trauer, die je gedreht wurde“ gefeiert. Eine zweite Staffel hat Apple TV+ bereits in Auftrag gegeben. Wann diese allerdings starten wird, steht noch in den Sternen.