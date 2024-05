Ihr habt es wahrscheinlich bereits bemerkt, dass WhatsApp in den letzten Wochen kleinere Änderungen am Design vorgenommen hat. Erste Design-Updates fanden sich zunächst zwar nur bei ausgewählten Nutzern wieder, dennoch war eine der meistgehörten Fragen, warum WhatsApp jetzt plötzlich „grün statt blau“ ist. Damit bei der finalen Veröffentlichung des Design-Updates keine Fragen offenbleiben, hat WhatsApp nun offiziell bekannt gegeben, dass das Update ausgerollt wird.

Das jüngste Update von WhatsApp markiert eine bedeutende Veränderung in der Ästhetik und Funktionalität der App. Im Mittelpunkt des Redesigns steht die Einführung von Grün als Akzentfarbe in der gesamten App. Besonders auffällig ist diese Änderung in der iOS-Version, wo Elemente wie Benachrichtigungs-Badges und Buttons nun diesen neuen Grünton aufweisen. Auf Android wird die Tab-Leiste an den unteren Rand des Bildschirms verlegt, was die Oberfläche stärker an die iOS-Version anpasst und die Vertrautheit zwischen den Plattformen fördert.

Die Verbesserungen gehen über reine Farbanpassungen hinaus. WhatsApp hat einen „dunkleren“ Dark-Mode eingeführt, der einen höheren Kontrast und dunklere Töne bietet, um die Belastung der Augen bei schlechten Lichtverhältnissen zu minimieren. Das Update beinhaltet auch neu gestaltete Icons und Illustrationen, die einen abgerundeten und geschwungenen Stil annehmen. Darüber hinaus wurden neue Animationen und Chat-Hintergrundbilder hinzugefügt, um die Benutzerinteraktion zu verbessern.

Neu sind auch die Filteroptionen „Alle“, „Ungelesen“ und „Gruppen“, die oberhalb der Chat-Liste angezeigt werden. Die Filter sollen die Organisation verbessern, wichtige Gespräche schneller auffindbar machen und insbesondere Gruppenchats an einem Ort organisieren.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

• updated layout and icons that that help you find what you need faster

• new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024