Apple TV+ erweitert sei Portfolio und hat nun einen ersten Einblick in „Women in Blue“ („Las Azules“) gegeben. Dabei handelt es sich um ein neues spanischsprachiges Krimidrama des International Emmy Award-Gewinners Fernando Rovzar.

Apple TV+ gibt ersten Einblick in „Women in Blue“

Apple TV+ hat den Starttermin und einen ersten Blick auf „Women in Blue“ („Las Azules“) bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine kommende spanischsprachige Krimidrama-Serie mit zehn Folgen und einer rein hispanischen Besetzung und Crew unter der Leitung der für den Ariel Award nominierten Bárbara Mori („Perdidos en la noche“, „La Negociadora“, „La mujer de mi hermano“). „Women in Blue“ wurde von dem mit dem International Emmy Award ausgezeichneten Showrunner und Regisseur Fernando Rovzar („Monarca“, „Sr. Ávila“) und Pablo Aramendi („Tijuana“, „Los elegidos“) kreiert. Die ersten beiden Folgen der Serie erscheinen am Mittwoch, den 31. Juli 2024, auf Apple TV+. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 25. September neue Episoden.

„Women in Blue“ spielt im Jahr 1970 und ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Die Serie erzählt die Geschichte von vier Frauen, die sich den ultrakonservativen Normen der Zeit widersetzen und sich Mexikos erster weiblicher Polizeieinheit anschließen, nur um dann herauszufinden, dass ihre Truppe ein Werbegag ist, um die Medien von einem brutalen Serienmörder abzulenken. Während die Zahl der Toten steigt, werden María (Bárbara Mori), deren Entschlossenheit, den Mörder zu fangen, zur Obsession wird, Gabina (Amorita Rasgado), deren Vater ein berühmter Polizist ist, Ángeles (Ximena Sariñana), eine brillante Fingerabdruckanalytikerin, und Valentina (Natalia Téllez), eine junge Rebellin, leiten eine geheime Untersuchung ein, um das zu erreichen, was keinem männlichen Beamten gelungen ist: und den Serienmörder vor Gericht zu stellen.

In den Hauptrollen sind Mori, Sariñana, Téllez, Rasgado, Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan und Horacio García Rojas zu sehen.

