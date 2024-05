Im kommenden Monat wird Apple zur Worldwide Developers Conference einen Ausblick auf seine KI-Strategie geben. Ein Teil der Ki-Verarbeitung wird dabei autark auf den Geräten laufen, und ein anderen Teil in auf künstliche Intelligenz spezialisierten Apple Datenzentren.

Bloomberg: iOS 18 KI-Funktionen setzen auf Datenzentren mit Apple Silicon

Vor wenigen Tagen wurde publik, dass Apple eigene Chips für Rechenzentren entwickelt. Mark Gurman von Bloomberg bestätigt das Ganze und hält ein paar weitergehende Informationen bereit.

Der Apple-Insider schreibt

Das Unternehmen platziert High-End-Chips – ähnlich denen, die es für den Mac entwickelt hat – in Cloud-Computing-Servern, die darauf ausgelegt sind, die fortschrittlichsten KI-Aufgaben für Apple-Geräte zu verarbeiten, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einfachere KI-bezogene Funktionen würden direkt auf iPhones, iPads und Macs verarbeitet, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten, da der Plan noch unter Verschluss ist.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple die Pläne, eigene Chips zu verwenden und KI-Aufgaben in der Cloud zu verarbeiten, vor etwa drei Jahren geschmiedet hat. Allerdings soll das das Unternehmen den Zeitplan, nach dem KI-Wahn der letzten Monate (angeheizt durch ChatGPT von OpenAI und Gemini von Google), beschleunigt haben.

Der erste KI-Serverchip wird der M2 Ultra sein, den Apple letztes Jahr beim Mac Pro und Mac Studio zum eingeführt hat. Zum hat Apple bereits zukünftige Versionen auf Basis des M4-Chips im Auge hat, um diese ebenfalls in den KI-Servern zu verbauen.

Wie eingangs erwähnt, sollen Relativ einfache KI-Aufgaben direkt von den Chips in Apple-Geräten ausgeführt werden. Kompliziertere Aufgaben wie das Generieren von Bildern oder das Zusammenfassen langer Nachrichtenartikel und das Erstellen langer Antworten in E-Mails dürfte einen cloudbasierten Ansatz erfordern – ebenso wie eine aktualisierte Version von Apples Sprachassistent Siri. Das Apple Server-Projekt hört übrigens auf den Namen ACDC. Der Name ist nicht an die australische Hard-Rock-Band angelegt, sondern bedeutet schlicht und einfach „Apple Chips in Data Centers“. Am 10. Juni zur WWDC-Keynote wird Apple einen ersten Ausblick auf iOS 18 und Co. geben. Dann werden wir einen näheren Einblick erhalten, welche Ansätze Apple für generative KI verfolgt.

