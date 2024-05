Apple entwickelt aktiv seine eigenen KI-Server, die mit dem M2 Ultra-Chip ausgestattet sind, und leitet damit einen entscheidenden Wandel in seinem operativen Ansatz für KI-Technologie ein. Jeff Pu, Analyst bei Haitong, hat Einblicke in die Lieferkette gewonnen, aus denen hervorgeht, dass Foxconn derzeit diese KI-Server für Apple fertigstellt. Das Projekt soll schließlich ab Ende 2025 auch Server umfassen, die mit Prozessoren der kommenden M4-Generation betrieben werden.

Apple-Prozessoren für KI-Server

Das Gerücht stammt ursprünglich von einem Weibo-Leak und wurde mittlerweile von mehreren Quellen bestätigt. Laut der Analyse von Jeff Pu stärkt Apples Schritt zu hauseigenen KI-Servern nicht nur die Kontrolle über die Lieferkette, sondern erhöht auch die Leistungsfähigkeit der Rechenzentren sowie der von ihnen unterstützten Cloud-basierten Tools.

Durch die Entwicklung eigener Serverchips kann Apple die Hardware speziell an seine Softwareanforderungen anpassen, was tatsächlich zu leistungsstärkeren und effizienteren Technologien führen dürfte. Apple könnte also seine KI-Chips nutzen, um die Leistung seiner Rechenzentren und zukünftiger cloudbasierter KI-Tools zu verbessern. Apples Pläne sehen es zunächst zwar vor, KI-Funktionen direkt auf dem iPhone auszuführen, früher oder später könnten einige Vorgänge aber auch in der Cloud abgewickelt werden. Es wird daher erwartet, dass die M4-basierten Server die KI-Infrastruktur von Apple erheblich erweitern werden, sobald sie in Betrieb sind.

Im Einklang mit der aktuellen Gerüchtelage, erwartet auch Pu, dass Apple auf der WWDC im Juni neue KI-Funktionen ankündigen wird, die komplett auf dem Gerät ausgeführt werden. Hierzu gehören unter anderem die Zusammenfassung von Audioaufnahmen, die Bearbeitung von Fotos und Videos und eine Funktion zur Live-Übersetzung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren