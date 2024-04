Seit vielen Jahren setzt Apple beim iPhone, iPad und Mac auf eigens entwickelte Prozessoren. Darüberhinaus hat Apple viele weitere Chips entwickelt, die in unterschiedlichen Produkten zum Einsatz kommen (AirPods, AirTags, Apple Watch und mehr). Wäre es nicht eine logische Konsequenz, wenn der Hersteller aus Cupertino auch eigene Prozessoren für KI-Server in der Pipeline hat?

Apple entwickelt eigene Prozessoren für KI-Server

Einem aktuellen Bericht zufolge, entwickelt Apple KI-Serverprozessor im 3-nm Fertigungsprozess. Die Massenproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen.

Das Gerücht stammt von dem Weibo-Nutzer „Phone Chip Expert“. Demnach verfolgt Apple ehrgeizige Pläne, einen eigenen Serverprozessor mit künstlicher Intelligenz In Kooperation mit TSMC zu entwickeln. TSMC ist ein wichtiger Partner für Apple und stellt alle Apple eigenen Siliziumchips her. Die 3nm Technologie des Chipherstellers ist einer der fortschrittlichsten Halbleiterprozesse auf dem Markt und bietet im Vergleich zu den bisherigen 5-nm- und 7-nm-Fertigungsprozessen erhebliche Verbesserungen bei Leistung und Energieeffizienz.

Durch die Entwicklung eigener Serverchips kann Apple die Hardware speziell an seine Softwareanforderungen anpassen, was möglicherweise zu leistungsstärkeren und effizienteren Technologien führt. Apple könnte seine KI-Chips nutzen, um die Leistung seiner Rechenzentren und zukünftiger cloudbksierter KI-Tools zu verbessern. Apples Pläne sehen es zunächst zwar vor, KI-Funktionen direkt auf dem Gerät auszuführen, Früher oder später könnten einige Vorgänge aber auch in der Cloud abgewickelt werden.

In den letzten Jahren konnte der Weibo-Nutzer „Phone Chip Expert“ bereits seine guten Apple Kontakte nachweisen. So leakte er beispielsweise, dass das iPhone 7 wasserbeständig ist, und dass die Non-Pro-Modelle des iPhone 14 weiterhin auf den A15-Chips setzen, während die iPhone 14 Pro Modelle den A16 Chip verpasst bekommen.

