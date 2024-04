Nachdem wir euch gestern auf vier HomeKit-Steckdosen zum Gesamtpreis von 43,94 Euro (Einzelpreis: je 10,99 Euro) aufmerksam gemacht haben, haben wir ein weiteres spannendes Angebot von Meross auf Amazon entdeckt. Ihr erhaltet zwei Matter-Steckdosen für zusammen nur 27,99 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 13,99 Euro.

Meross: Matter-Steckdose im 2er Pack nur je 13,99 Euro

Auf Amazon erhaltet ihr aktuell zwei Meross Smart Home Steckdosen zum Gesamtpreis von nur 27,99 Euro. Dank Matter-Kompatibilität könnt ihr die Steckdosen mit einer Vielzahl an Ökosystemen nutzen (Apple Home, Google Assistant, Amazon Alexa etc.).

Das Matter-Protokoll wird von großen Öko-Plattformen wie Apple, Google, Alexa, Samsung und über 500 globalen Unternehmen geleitet. Es ist keine Installation von Drittanbieter-Apps erforderlich, es ist keine Registrierung eines Cloud-Kontos erforderlich und es gibt keine Nachverfolgung.

Die Matter-Steckdose könnt ihr per App oder Sprachbefehl steuern, aber auch in Kombination mit Automationen, Szenen, Regeln, Zeitplänen etc. verwenden. Mit dem integrieren Strommesser könnt ihr den Verbrauch von angeschlossenen Geräten im Auge behalten. Darüber hinaus kann die Steckdose auch die Stromerzeugung messen, was sich zur Überwachung von Balkonkraftwerk Photovoltaik eignet.

Die Meross Matter-Steckdose kostet im 2er Bundle vorübergehend nur 27,99 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 13,99 Euro. In unseren Augen ein „heißer“ Preis. Die Steckdose blickt bei über 1.300 Bewertungen auf 4,4 von 5 Sternen.

Angebot Meross Matter Smart Steckdosen mit Stromverbrauch, WLAN Steckdosen mit Stromzähler für... Matter Simple Setup (MSS) Funktion: Schluss mit dem komplizierten Verbindungsvorgang! Stecken Sie...

Stromverbrauchsmesser: Smarte Steckdosen verfolgen den Stromverbrauch. Mit dem internen Stromzähler...

Angebot Meross WLAN Steckdose mit Strommessung, 16A Smart Home Steckdose, Alexa Steckdose 4er Pack... ⚡【Sprachsteuerung】 Die WiFi Steckdose funktioniert mit Apple Home, Alexa und Google Home,...

⚡【Strommessung】Mit dieser Alexa Steckdose kann der Stromverbrauch gemessen werden. Mit der...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren