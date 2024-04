In den letzten Wochen tauchten bereits mehrere konkrete Indizien dafür aus, dass Apple an neuen Beats Solo 4 arbeitet und diese zeitnah auf den Markt bringen wird. Nun gibt es die nächsten Appetithäppchen, dass mit der Ankündigung der neuen Kopfhörer in Kürze zu rechnen ist.

Beats Solo 4: neue Hinweise auf zeitnahe Ankündigung

Im Februar dieses Jahres tauchten erstmals die Bars Solo 4 in der Gerüchteküche auf. Nun zeigen sich diese erneut, so dass die kolportierte Ankündigung am 02. Mai 2024 weiterhin realistisch erscheint.

Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 17.5, iPadOS 17.5, macOS 14.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5 und visionOS 1.2 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Insbesondere die visionOS 1.2 Beta 3 ist spannend, wenn man Ausschau auf neue Indizien zu den Beats Solo 4 hält.

Nun konnten im Programmcode der jüngsten Beta von visionOS 1.2 neue Synchronisierungsanimationen entdeckt werden. Genau genommen wurden vier sich wiederholende Videodateien und eine PLIST-Datei ausfindig gemacht, die auf eine bevorstehende Veröffentlichung von Beats Solo 4 hindeuten.

New Beats Solo 4 is coming pic.twitter.com/QwLchVPz2v — Nicolás Álvarez (@nicolas09F9) April 23, 2024

Anfang April tauchten die Kopfhörer in der Datenbank der FCC auf. Dies ist für gewöhnlich dann der Fall, wenn die Ankündigung zeitnah erfolgt. Acht Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple bzw. Beats die Beats Solo 3 auf den Markt gebracht hat. In Kürze dürfte der Nachfolger angekündigt werden.

Glaubt man den Gerüchten, so setzt Apple auf ein ähnliches Design wie die Solo 3, USB-C statt Micro-USB, verbesserte Treiber für eine neu ausbalancierte Akustik, ein fortschrittliches 3D-Klangerlebnis mit dynamischem Head-Tracking, Bluetooth 5.3, eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden und weitere Verbesserungen.

