Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 17.4 veröffentlicht. Mit dem iPhone-Update ist Anfang nächster Woche zu rechnen. In den Tiefen des X.4 Updates sind nun konkrete Hinweise auf die Ankündigung neuer Beats Solo 4 Kopfhörer aufgetaucht.

Beats Solo 4 zeigen sich in iOS 17.4 RC

Während das kommende iOS 17.4 Update in erster Linie Anpassungen in der EU mit sich bringen wird, um dem Gesetz über digitale Märkte gerecht zu werden, sind auch verschiedene kleinere Neuerungen an Bord. Unter anderem wird Apple neue Emojis implementieren. Darüberhinaus bestätigt das X.4 Update die kommenden Beats Solo 4 Kopfhörer.

9to5Mac war in der Lage Fotos der Beats Solo 4 in den internen Dateien des Release Candidate zu iOS 17.4 aufzuspüren. Diese deutet wiederum daraufhin, dass mit einer zeitnahen Ankündigung der Beats-Kopfhörer zu rechnen ist. Echte Details zu den Beats Solo 4 liegen uns noch nicht vor. Optisch ähneln sie den Beats Studio Pro (hier unser Test), die im vergangen Jahr auf den Markt gekommen sind.

In der Tat könnten die Beats Solo Kopfhörer ein Upgrade vertragen. Die Beats Solo 3 sind im September 2016 parallel zu den AirPods (1. Generation) auf den Markt gekommen. Es handelt sich um die ersten Beats-Kopfhörer mit Apples W1-CHip. Die Beats Solo 3 bieten unter anderem bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und eine Schnell-Lademöglichkeit.

Welche Neuerungen die Beats Solo 4 mit sich bringen kann lediglich spekuliert werden. Neben einem USB-C Anschluss dürfte Apple auch noch weitere Neuerungen implementiert, unter anderem die Unterstützung von Spatial Audio.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren