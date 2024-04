Die Vorfreude auf die Beats Solo 4 Kopfhörer wächst, denn ihr Auftauchen in der FCC-Datenbank deutet darauf hin, dass die Markteinführung kurz bevorsteht. Das Update ist das erste seit fast acht Jahren für die Beats Solo-Reihe und bringt eine Reihe von erwarteten Verbesserungen und neuen Funktionen mit sich. Was wir erwarten können, hat nun 9to5Mac in Erfahrung gebracht.

Technische Daten

Im Februar wurden Bilder von den bisher unveröffentlichten Beats Solo 4 Kopfhörern dank der iOS 17.4 Beta enthüllt. Jetzt ist der neue Over-Ear-Kopfhörer in der FCC-Datenbank aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass eine Markteinführung unmittelbar bevorsteht.

Der Beats Solo 4 Kopfhörer wird eine Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger, dem Solo 3, haben. Trotz des vertrauten Designs verfügt der Solo 4 über einige bemerkenswerte Verbesserungen. Eine wichtige Änderung ist die Umstellung von Micro-USB auf USB-C, was dem aktuellen Standard für moderne Geräte entspricht.

Der Kopfhörer wird laut den vorliegenden Informationen dank verbesserter Treiber und einer neu ausbalancierten Akustik ein fortschrittliches 3D-Klangerlebnis mit dynamischem Head-Tracking bieten. Insbesondere die speziell angefertigten 40-mm-Schallwandler versprechen eine verbesserte Klangqualität. Die Integration von Beam-Forming-Mikrofonen soll die Gesprächsqualität verbessern, wobei Algorithmen zur Spracherkennung für eine klarere Kommunikation eingesetzt werden. Integrierte Bedienelemente an den Ohrmuscheln zur Lautstärkeregelung tragen zum benutzerfreundlichen Design bei und ermöglichen eine einfache Bedienung.

Der Übergang zu USB-C unterstützt nicht nur das Aufladen, sondern auch die hochauflösende, verlustfreie Audiowiedergabe. Darüber hinaus ermöglicht der beibehaltene 3,5-mm-Audioanschluss das kabelgebundene Hören, ohne dass ein Akku benötigt wird. Ein beeindruckendes Upgrade der Akkulaufzeit bietet bis zu 50 Stunden mit einer einzigen Ladung, mit einer Schnellladefunktion, die bis zu 5 Stunden Wiedergabe mit nur 10 Minuten Ladezeit ermöglicht.

Beim Design des Beats Solo 4 wurde besonderer Wert auf den Tragekomfort gelegt: Die UltraPlush-Ohrpolster sorgen dafür, dass der Kopfhörer den ganzen Tag über getragen werden kann. Der Kopfhörer unterstützt One-Touch-Pairing mit Android-Geräten und lässt sich nahtlos mit iCloud-Geräten verbinden. Mit Bluetooth 5.3 können Nutzer verbesserte Verbindungsoptionen erwarten.

Preis und Produktpalette

Der Beats Solo 4 soll den Preis von 199,99 US-Dollar beibehalten. Der Kopfhörer wird sich in die aktuelle Produktpalette von Beats einreihen und sich durch eine Mischung aus Erschwinglichkeit, fortschrittlichen Funktionen und Design auszeichnen. Laut den in iOS 17.4 gefundenen Dateien wird der Solo 4 in drei Farben erhältlich sein: schwarz, blau und pink. Am 02. Mai 2024 soll das Gerät angekündigt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren