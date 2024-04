In einem neuen Interview mit Evan Buyze von Apples Mac Produktmarketing-Team erfahren wir mehr über die neuesten MacBook Air Upgrades. Apple hat sein MacBook Air weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass es auch weiterhin eine beliebte Wahl für alle Nutzer bleibt, die viel unterwegs sind. Die aktualisierten Modelle haben nicht nur ihr leichtes und robustes Design beibehalten, sondern bieten auch wichtige Verbesserungen, wie beispielsweise eine ganztägige Batterielaufzeit und einen fortschrittlichen M3-Chip.

Maßgeschneidert für das Reiseerlebnis

Evan Buyze erläutert in dem Interview gegenüber The Points Guy, wie die neuen MacBook Air Modelle sorgfältig auf die Bedürfnisse von Reisenden zugeschnitten sind. Die verfügbaren 13,6 und 15,3 Zoll Modelle sind nicht nur leicht – sie wiegen 1,24 bzw. 1,51 kg –, sondern auch robust. Dieses Gleichgewicht zwischen Portabilität und Haltbarkeit ist laut Buyze entscheidend, wenn das Gerät oft auf Reisen ist. Die MacBooks werden in Apples Zuverlässigkeitstestlabor strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie verschiedenen reisebedingten Szenarien standhalten, z. B. in Turbulenzen oder wenn sie in ein Gepäckfach eingequetscht werden.

Das schlanke Design, das an die Dicke eines 100-seitigen Buches erinnert, beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht. Buyze betont, dass das Unibody-Gehäuse aus Aluminium so konstruiert ist, dass es sehr widerstandsfähig ist, damit das MacBook Air Stöße und Schläge übersteht.

Um Platz zu sparen, gehen viele der Laptops auf dem Markt Kompromisse bei der Größe der Tastatur ein. Das MacBook Air verfügt über eine Tastatur in voller Größe, „die so konzipiert ist, dass sie wirklich bequem ist und ein leises und angenehmes Tippen ermöglicht“, so Buyze.

Leistungsfähiger und mobiler mit Apple Silicon

Im Laufe des Interviews weist Buyze auf den neuen M3-Chip des MacBook Air hin, der ein wichtiges Upgrade darstellt. Der Prozessor steigert die Leistung erheblich und macht Aufgaben wie Videoschnitt und Multitasking flüssiger und effizienter. Für diejenigen, die von einem älteren MacBook Air aufrüsten, ist der Leistungszuwachs beträchtlich. Buyze erklärt:

„Wenn du von einem M1 MacBook Air kommst, ist es bis zu 60 % schneller als das MacBook Air mit M3. Wenn du von einem Intel-basierten MacBook Air aufrüstest, ist es bis zu 13 Mal schneller.“

Die neuen Chips von Apple sind zweifelsohne sehr leistungsfähig, aber sie sind auch das „Geheimrezept“, um den Computer so mobil zu machen:

„Wie bekommen wir dieses dünne und leichte Design hin, das auf den Tabletttisch passt?“, fragt Buzye. Er antwortet, dass der „Übergang zu Apple Silicon … der eigentliche Wendepunkt war, an dem wir diese neuen Designs realisieren konnten, von denen wir vorher nur träumen konnten.“

So ist der M3-Chip effizienter als jeder andere Prozessor in seiner Klasse. Ein besonderer Aspekt des M3, der für Reisende interessant sein könnte, ist die Einführung eines effizienteren Video-Streamings für Dienste wie Netflix. Dadurch kann man laut Buyze länger streamen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs bezieht sich auf die Verbesserungen bei der Konnektivität. Das M3 MacBook Air unterstützt Wi-Fi 6E und bietet damit einen schnelleren und zuverlässigeren Internetzugang an belebten Orten wie Flughäfen. Das ist besonders wichtig für Reisende, die ständig in Verbindung bleiben müssen.

