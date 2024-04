Ein neues iPhone SE ist nun schon länger zu Gast in der Gerüchteküche, allerdings gehen wir davon aus, dass Apple die vierte Generation des iPhone SE erst im Frühjahr 2025 ankündigen wird. Das hält Hersteller von Schutzhüllen und Co. jedoch nicht davon ab, bereits jetzt Testproduktionen für die zugehörigen Cases in Umlauf zu bringen. Ein solches Case zeigt jetzt der Vollzeitleaker Majin Bu. Wie zu erwarten war, spiegeln die Fotos die bisherigen Gerüchte zum iPhone SE 4 wider – allen voran das gemutmaßte „iPhone 14 Design“, welches das Einsteiger-iPhone adaptieren soll.

iPhone SE 4 soll modifiziertes iPhone 14 werden

Screenshots eines Videos, das Majin Bu auf X geteilt hat, spiegeln Berichte wider, wonach das iPhone SE der vierten Generation ein dem iPhone 14 ähnliches All-Screen-Design aufweisen wird. Dazu gehören auch eine Notch, in der das TrueDepth-System für Face ID untergebracht ist. Im Gegensatz zum iPhone 14 sieht das gezeigte Case nur eine einzelne Kamera-Linse auf der Rückseite vor, wie beim aktuellen SE-Modell.

Die Bilder zeigen ein weiches Gel-Case um eine Aluminiumform. Auf dem Case ist der Text „iPhone SE4“ zu lesen. Das aktuelle iPhone SE hat ein iPhone 8 ähnliches Design mit großen oberen und unteren Rändern und einer Touch ID Home-Taste.

These images of the cases of the new iPhone SE 4 show the possible design which apparently will be different from what I described previously pic.twitter.com/Q6HJGLCGhn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 30, 2024

Zubehör-Hersteller orientieren sich für ihre ersten Case-Designs oft an Leaks und Gerüchten. Alles in allem erinnern die Fotos an die Informationen der vergangenen Monate. Demnach wird das iPhone SE 4 weitestgehend das Design des iPhone 14 übernehmen, einschließlich 6,1 Zoll OLED-Display und Face ID. USB-C und eine Aktionstaste, wie sie Apple beim iPhone 15 Pro eingeführt hat, soll ebenso an Bord sein. Glaubt man den Gerüchten, misst das kommende iPhone SE 147 mm x 71,5 mm x 7,7 mm. Dies entspricht in etwa der Größe des iPhone 14.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren